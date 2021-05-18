هذه العلامات الـ٥ تدل على الموت الوشيك

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 مايو 2021 04:09 مساءً - منذ 5 ساعات

كشف العلماء عن عدة علامات تدل على أن شخصًا مسنًا أو مريضًا بمرض لا يمكن الشفاء منه، يقترب من حافة الموت، ولم يتبق لديه إلا عدة أيام على قيد الحياة.

نُشرت نتائج دراسة أجراها المعهد الوطني للشيخوخة التابع لمعاهد الصحة الوطنية الأمريكية في الصحيفة البريطانية ديلي إكسبرس.

وقالت المادة: “أحد الأعراض الأكثر شيوعًا هو ضيق التنفس، والذي يسمى أحيانًا “جوع الهواء”، حيث غالبًا ما يختنق الناس به”.

بالإضافة إلى ذلك، تمكن العلماء من اكتشاف وجود اضطرابات عقلية يمكن أن تشير إلى الموت الوشيك. الأكثر شيوعًا هي الاكتئاب والقلق المتزايد وقلة الانتباه. قد يصاب الشخص أيضًا بالتعب بشكل متزايد ويعاني من النعاس.