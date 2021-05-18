رجيم يقضي على دهون البطن في 7 أيام فقط

بيروت - نادين محمد -

في ما يلي رجيم مدته 7 أيام لتقليل دهون البطن:

اليوم الأول (الإثنين)

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الصباح الباكر (7:00 صباحا) - ماء دافئ + عصير نصف ليمونة + 1 ملعقة صغيرة عسل عضوي

الإفطار (8:00 صباحًا) - 1 كوب شاي أخضر / قهوة سوداء + 2 بياض بيض مسلوق (أو فاصوليا مطبوخة) + 4 حبات لوز

وجبة خفيفة (10:30 صباحًا) - 1 كوب بطيخ

الغداء (1:00 مساءً) - 1 كوب من سلطة الخس والتونة مع تتبيلة خفيفة (زيت الزيتون وعصير الليمون والخردل والتوابل) + نصف كوب زبادي

وجبة خفيفة (4:00 مساءً) - 1 كوب شاي أخضر / قهوة سوداء + 1 بسكويت متعدد الحبوب

العشاء (7:00 مساءً) - 1 كوب شوربة عدس مع الخضار

اليوم الثاني (الثلاثاء)

الصباح الباكر (7:00 صباحا) - ماء دافئ + عصير نصف ليمونة + 1 ملعقة صغيرة عسل عضوي

الإفطار (8:00 صباحا) - دقيق الشوفان مع الفواكه والمكسرات

وجبة خفيفة (10:30 صباحًا) - 1 كوب شاي أخضر / قهوة سوداء + 1 بسكويت دايجستيف

الغداء (1:00 مساءً) - نصف كوب فطر كينوا + نصف كوب زبادي

وجبة خفيفة (4:00 مساءً) - 1 كوب شاي أخضر / قهوة سوداء + نصف كوب فشار غير مملح

العشاء (7:00 مساءً) - 1 كوب شوربة دجاج صافية مع الخضار (يمكنك أيضًا استبدال الدجاج بالفاصوليا أو أي بقوليات أخرى)

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اليوم الثالث (الأربعاء)

الصباح الباكر (7:00 صباحا) - ملعقتان صغيرتان من الحلبة منقوعة في كوب ماء

الإفطار (8:00 صباحًا) - عصير الموز والحليب (قد يستخدم حليب الصويا أو اللوز) مع ملعقة كبيرة من زبدة الفول السوداني

وجبة خفيفة (11:00 صباحًا) - 1 كوب شاي أخضر / قهوة سوداء

الغداء (1:00 مساءً) - 1 كوب فطر + نصف كوب زبادي أو 1 كوب لبن زبدة

وجبة خفيفة (4:00 مساءً) - 1 كوب شاي أخضر / قهوة سوداء + 2 بسكويت مملح

العشاء (7:00 مساءً) - 3 أوقية سمك / دجاج مشوي+ 5 أنواع خضار

اليوم الرابع (الخميس)

الصباح الباكر (7:00 صباحا) - ملعقتان صغيرتان من الحلبة منقوعة في كوب من الماء

الإفطار (8:00 مساءً) - دقيق الشوفان مع ½ تفاحة و 2 تمور و 4 حبات لوز

وجبة خفيفة (11:00 مساءً) - 1 كوب شاي أخضر / قهوة سوداء + 5 فستق مقشر

الغداء (1:00 مساءً) - سلطة دجاج مسلوق أو خس ، طماطم ، سلطة فيتا + 1 كوب لبن زبدة

وجبة خفيفة (4:00 مساءً) - 1 كوب شاي أخضر / قهوة سوداء + 1 بسكويت دايجستيف

العشاء (7:00 مساءً) - صدر دجاج مشوي / فطر بزيت الثوم والأعشاب + أرز قرنبيط مغمس بالجزر والبازلاء والكوسة بزيت الزيتون

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اليوم الخامس (الجمعة)

الصباح الباكر (7:00 صباحا) - ملعقتان صغيرتان من الحلبة منقوعة في كوب ماء

الإفطار (8:00 صباحًا) - 3 بياض البيض وعجة السبانخ + 1 كوب شاي أخضر / قهوة سوداء

وجبة خفيفة (11:00 صباحًا) - كوب واحد من عصير الجزر مع رشة من عصير الليمون ورشة من ملح الهيمالايا الوردي.

الغداء (1:00 مساءً) - سلطة الخيار والجزر والطماطم والرمان والبراعم.

وجبة خفيفة (4:00 مساءً) - 1 كوب فشار + 1 كوب شاي أخضر / قهوة سوداء

العشاء (7:00 مساءً) - خضار مشوي ودجاج محشي بالأعشاب + 1 مربع شوكولاتة داكنة.

اليوم السادس (السبت)

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الصباح الباكر (7:00 صباحا) - 1 كوب ماء + عصير نصف ليمونة

الإفطار (8:00 صباحًا) - قطعتان من فطائر الشوفان متوسطة الحجم

وجبة خفيفة (11:00 صباحًا) - 1 كوب شاي أخضر

الغداء (1:00 مساءً) - وجبة مفتوحة (تناولي أي شيء تريديه ، فقط أضف 500 سعرة حرارية إضافية إلى السعرات الحرارية الحالية)

وجبة خفيفة (4:00 مساءً) - 1 كوب زبادي يوناني

العشاء (7:00 مساءً) - شوربة الدجاج أو الفطر الصافي + 1 كوب حليب قبل النوم

اليوم السابع (الأحد)

الصباح الباكر (7:00 صباحا) - ملعقتان صغيرتان من الحلبة منقوعة في كوب ماء

الإفطار (8:00 صباحًا) - 1 بيضة مقلية و 2 شرائح لحم مدخن+ نصف كوب فاصوليا مطبوخة + 1 كوب شاي أخضر

وجبة خفيفة (11:00 صباحًا) - برتقالة واحدة

الغداء (1:00 مساءً) - الخضروات على الطريقة الآسيوية + نصف كوب أرز بني

وجبة خفيفة (4:00 مساءً) - 1 كوب بطيخ مع القليل من الملح الأسود وعصير الليمون

العشاء (7:00 مساءً) - سمك السلمون المشوي (أو القرنبيط المحمص الحار) مع الهليون و 4 أنواع أخرى من الخضار.

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