رجيم يقضي على دهون البطن في 7 أيام فقط

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بيروت - نادين محمد -
في ما يلي رجيم مدته 7 أيام لتقليل دهون البطن:
اليوم الأول (الإثنين)
الصباح الباكر (7:00 صباحا) - ماء دافئ + عصير نصف ليمونة + 1 ملعقة صغيرة عسل عضوي
الإفطار (8:00 صباحًا) - 1 كوب شاي أخضر / قهوة سوداء + 2 بياض بيض مسلوق (أو فاصوليا مطبوخة) + 4 حبات لوز
وجبة خفيفة (10:30 صباحًا) - 1 كوب بطيخ
الغداء (1:00 مساءً) - 1 كوب من سلطة الخس والتونة مع تتبيلة خفيفة (زيت الزيتون وعصير الليمون والخردل والتوابل) + نصف كوب زبادي
وجبة خفيفة (4:00 مساءً) - 1 كوب شاي أخضر / قهوة سوداء + 1 بسكويت متعدد الحبوب
العشاء (7:00 مساءً) - 1 كوب شوربة عدس مع الخضار
اليوم الثاني (الثلاثاء)
الصباح الباكر (7:00 صباحا) - ماء دافئ + عصير نصف ليمونة + 1 ملعقة صغيرة عسل عضوي
الإفطار (8:00 صباحا) - دقيق الشوفان مع الفواكه والمكسرات
وجبة خفيفة (10:30 صباحًا) - 1 كوب شاي أخضر / قهوة سوداء + 1 بسكويت دايجستيف
الغداء (1:00 مساءً) - نصف كوب فطر كينوا + نصف كوب زبادي
وجبة خفيفة (4:00 مساءً) - 1 كوب شاي أخضر / قهوة سوداء + نصف كوب فشار غير مملح
العشاء (7:00 مساءً) - 1 كوب شوربة دجاج صافية مع الخضار (يمكنك أيضًا استبدال الدجاج بالفاصوليا أو أي بقوليات أخرى)
اليوم الثالث (الأربعاء)
الصباح الباكر (7:00 صباحا) - ملعقتان صغيرتان من الحلبة منقوعة في كوب ماء
الإفطار (8:00 صباحًا) - عصير الموز والحليب (قد يستخدم حليب الصويا أو اللوز) مع ملعقة كبيرة من زبدة الفول السوداني
وجبة خفيفة (11:00 صباحًا) - 1 كوب شاي أخضر / قهوة سوداء
الغداء (1:00 مساءً) - 1 كوب فطر + نصف كوب زبادي أو 1 كوب لبن زبدة
وجبة خفيفة (4:00 مساءً) - 1 كوب شاي أخضر / قهوة سوداء + 2 بسكويت مملح
العشاء (7:00 مساءً) - 3 أوقية سمك / دجاج مشوي+ 5 أنواع خضار
اليوم الرابع (الخميس)
الصباح الباكر (7:00 صباحا) - ملعقتان صغيرتان من الحلبة منقوعة في كوب من الماء
الإفطار (8:00 مساءً) - دقيق الشوفان مع ½ تفاحة و 2 تمور و 4 حبات لوز
وجبة خفيفة (11:00 مساءً) - 1 كوب شاي أخضر / قهوة سوداء + 5 فستق مقشر
الغداء (1:00 مساءً) - سلطة دجاج مسلوق أو خس ، طماطم ، سلطة فيتا + 1 كوب لبن زبدة
وجبة خفيفة (4:00 مساءً) - 1 كوب شاي أخضر / قهوة سوداء + 1 بسكويت دايجستيف
العشاء (7:00 مساءً) - صدر دجاج مشوي / فطر بزيت الثوم والأعشاب + أرز قرنبيط مغمس بالجزر والبازلاء والكوسة بزيت الزيتون
اليوم الخامس (الجمعة)
الصباح الباكر (7:00 صباحا) - ملعقتان صغيرتان من الحلبة منقوعة في كوب ماء
الإفطار (8:00 صباحًا) - 3 بياض البيض وعجة السبانخ + 1 كوب شاي أخضر / قهوة سوداء
وجبة خفيفة (11:00 صباحًا) - كوب واحد من عصير الجزر مع رشة من عصير الليمون ورشة من ملح الهيمالايا الوردي.
الغداء (1:00 مساءً) - سلطة الخيار والجزر والطماطم والرمان والبراعم.
وجبة خفيفة (4:00 مساءً) - 1 كوب فشار + 1 كوب شاي أخضر / قهوة سوداء
العشاء (7:00 مساءً) - خضار مشوي ودجاج محشي بالأعشاب + 1 مربع شوكولاتة داكنة.
اليوم السادس (السبت)
الصباح الباكر (7:00 صباحا) - 1 كوب ماء + عصير نصف ليمونة
الإفطار (8:00 صباحًا) - قطعتان من فطائر الشوفان متوسطة الحجم
وجبة خفيفة (11:00 صباحًا) - 1 كوب شاي أخضر
الغداء (1:00 مساءً) - وجبة مفتوحة (تناولي أي شيء تريديه ، فقط أضف 500 سعرة حرارية إضافية إلى السعرات الحرارية الحالية)
وجبة خفيفة (4:00 مساءً) - 1 كوب زبادي يوناني
العشاء (7:00 مساءً) - شوربة الدجاج أو الفطر الصافي + 1 كوب حليب قبل النوم
اليوم السابع (الأحد)
الصباح الباكر (7:00 صباحا) - ملعقتان صغيرتان من الحلبة منقوعة في كوب ماء
الإفطار (8:00 صباحًا) - 1 بيضة مقلية و 2 شرائح لحم مدخن+ نصف كوب فاصوليا مطبوخة + 1 كوب شاي أخضر
وجبة خفيفة (11:00 صباحًا) - برتقالة واحدة
الغداء (1:00 مساءً) - الخضروات على الطريقة الآسيوية + نصف كوب أرز بني
وجبة خفيفة (4:00 مساءً) - 1 كوب بطيخ مع القليل من الملح الأسود وعصير الليمون
العشاء (7:00 مساءً) - سمك السلمون المشوي (أو القرنبيط المحمص الحار) مع الهليون و 4 أنواع أخرى من الخضار.