شكرا لقرائتكم خبر عن مرض ADHD .. كيف تكتشف الإصابة بفرط الحركة ونقص الانتباه وما هو العلاج؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ADHD أو اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه هو اضطراب فى الصحة العقلية يمكن أن ينتج عنه إصابة الشخص بمستويات أعلى من الطبيعى من السلوكيات المفرطة النشاط والاندفاعية، حيث يعانى مريض ADHD من صعوبة التركيز وتشتت الانتباه، طبقا لتقرير نشر فى موقع Healthline.

وأكد الخبراء أن ADHD أو اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه يمكن أن يصيب كلا من البالغين والأطفال.

أهم أعراض ADHD أو اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه

ووفقا للجمعية الأمريكية للطب النفسى (APA)، فهناك بعض الأعراض التى تدل على الإصابة بمرض ADHD، من خلال مجموعة من السلوكيات المرتبطة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه. تشمل ما يلى:

1. ظهور مشكلة فى التركيز على المهام

2. النسيان بشأن إكمال المهام

3. التشتت بسهولة

4. صعوبة فى الجلوس

5. مقاطعة الناس أثناء حديثهم

6. فرط النشاط عند الأطفال.

7. يواجه مشكلة فى التعلم خلال تواجده بالمدرسة.





وهناك ثلاثة أنواع من ADHD أو اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، وتشمل:1. النوع الأول يطلق عليه مصطلح "غافل"..

يعانى الأشخاص المصابون بهذا النوع من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه من صعوبة بالغة فى التركيز وإنهاء المهام واتباع التعليمات.

كما يعتقد الخبراء أيضًا أن العديد من الأطفال المصابين بنوع عدم الانتباه من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه قد لا يتلقون التشخيص المناسب، وهذا النوع هو الأكثر شيوعًا بين الفتيات المصابات باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

2. الاندفاع المفرط..

يُظهر الأشخاص المصابون سلوكًا مفرط النشاط ومندفعًا فى المقام الأول، يمكن أن يشمل ذلك التململ ومقاطعة الأشخاص أثناء حديثهم وعدم القدرة على انتظار دورهم.

وهو النوع الأكثر شيوعًا من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، حيث يُظهر الأشخاص المصابون أعراضًا غائبة عن الانتباه وفرط النشاط، وتشمل هذه عدم القدرة على الانتباه والميل نحو الاندفاع ومستويات أعلى من المعتاد من النشاط والطاقة.

الأطفال الذكور أكثر عرضة للإصابة مقارنة بالفتيات

ويشخص طفل واحد من كل 10 أطفال تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 17 عامًا بمرض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، فى الولايات المتحدة، وبالنسبة للأطفال، يرتبط اضطراب فرط الحركة بمشاكل فى المدرسة، وغالبًا ما يواجه الأطفال المصابون صعوبة فى النجاح فى بيئة الفصل الدراسى الخاضعة للرقابة.

وأوضح الخبراء أن الذكور أكثر عرضة بمرتين من الفتيات لتلقى تشخيص اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، وقد يكون هذا لأن الأولاد يميلون إلى إظهار الأعراض المميزة لفرط النشاط، على الرغم من أن بعض الفتيات المصابات باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه قد يعانين من الأعراض الكلاسيكية لفرط النشاط مثل أحلام اليقظة بشكل متكرر،و الثرثرة بدلاً من فرط النشاط.

أسباب الإصابة بمرض ADHD فرط الحركة ونقص الانتباه..

على الرغم من انتشار اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط، لا يزال الأطباء والباحثون غير متأكدين من أسباب هذه الحالة، ويُعتقد أن له أصولًا عصبية كما تلعب الوراثة دورًا أيضًا.

وتشير الأبحاث إلى أن انخفاض الدوبامين هو أحد عوامل اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، والدوبامين مادة كيميائية في الدماغ تساعد في نقل الإشارات من عصب إلى آخر، وتلعب دورًا في إثارة الاستجابات والحركات العاطفية.

بينما تشير أبحاث أخرى إلى وجود اختلاف هيكلي في الدماغ، ما يعنى أن الأشخاص المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لديهم حجم أقل من المادة الرمادية التي تساعد في التحدث والتحكم فى النفس واتخاذ القرار والسيطرة على العضلات.

لا يزال الباحثون يدرسون الأسباب المحتملة لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ، مثل التدخين أثناء الحمل.

وفيما يتعلق بإمكانية الكشف عن الإصابة باضطرابات فرط الحركة ونقص الانتباه، من خلال الفحوصات الطبية، تبين أنه لايوجد اختبار واحد يمكنه معرفة ما إذا كنت أنت أو طفلك مصابًا باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

ويتم الكشف عن المرض من خلال تشخيص الطبيب والأعراض التى تمر بها خلال الأشهر الستة الماضية.





طرق العلاج من مرض ADHD اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه

وعن طرق العلاج من ADHD أو اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، فهناك عادةً العديد من العلاجات السلوكية أو الأدوية أو كليهما، وتشمل أنواع العلاج العلاج النفسي أو علاج آخر وهو العلاج السلوكي، الذى يمكن أن يساعدك هذا العلاج أنت أو طفلك في تعلم كيفية مراقبة سلوكك وإدارته.

وأكد الخبراء أنه يمكن أن يكون الدواء مفيدًا جدًا أيضًا عندما تكون مصابًا باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، حيث تم تصميم أدوية ADHD للتأثير على المواد الكيميائية في الدماغ بطريقة تمكنك من التحكم بشكل أفضل في دوافعك وأفعالك.