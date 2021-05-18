شكرا لقرائتكم خبر عن "سبوت" أصغر جهاز محمول للكشف عن فيروس كورونا خلال 30 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طور باحثون بجامعة إلينوى الأمريكية اختبارا جديدا للكشف عن فيروس كورونا محمولا أطلق عليه اسم spot، والذى يمكن التنقل به فى أى مكان وأى وقت، ويتمكن هذا الاختبار من الحصول على نتائج دقيقة من عينة من اللعاب فى أقل من 30 دقيقة، وطباعة النتائج من خلال تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، طبقا لما ورد فى موقع ميديكال إكسبريس.

وأكد الباحثون أن اختبار فيروس كورونا المحمول نجح فى الكشف عن ما لا يقل عن جسيم فيروسي واحد لكل قطرة سائل بحجم 1 ميكرولتر، حيث زود الجهاز ببطارية وإمكانيات دقيقة للحصول على أسرع النتائج لتتبع المصابين فى الأماكن المزدحمة.





وتصل تكلفة الجهاز أقل من 78 دولارًا، فى حين تبلغ الكواشف والمواد الأخرى اللازمة للاختبار 6 إلى 7 دولارات لكل اختبار.

وما يميز جهاز فيروس كورونا المحمول أنه يعتمد على تقنيات بسيطة مقارنة بالاختبارات الأخرى المعقدة والتى تستغرق وقتا طويلاً وتتطلب معدات ضخمة ومحللين خبراء، فى حين يمكن تشغيل الجهاز الجديد من قبل أى شخص لديه حد أدنى من التدريب ويكون حريصًا عند تحميل العينات.

واعتمد الباحثون عند ابتكار هذا الاختبار، على تقنية صنع إنزيمات تقييد اصطناعية يمكن برمجتها للتعرف على جينات معينة وشقها في جينوم الكائن الحي في الجهاز الجديد، حيث تحمل هذه الإنزيمات أدلة الحمض النووى التى تحدد الجينات الفيروسية والتى تكشف عن وجود تلك الجينات، لتعطى نتيجة اختبار إيجابية.

يحصل الاختبار المحمول الجديد على عينة الفحص من اللعاب وليس الأنف، الاى تعد طريقة بسيطة في التجميع وأقل توغلاً من مسحة الأنف.

واختبر فريق البحث الاختبار الجديد باستخدام 104 عينة سريرية من اللعاب، ووجدوا أنها حددت بدقة 28 عينة من أصل 30 عينة إيجابية لفيروس كورونا و73 عينة من 74 عينة سلبية لفيروس كورونا.

واختبر الباحثون أيضًا الجهاز بعينات تحتوي - أو تفتقر - إلى فيروس الإنفلونزا ، وفيروس كورونا الجديد وثلاثة فيروسات كورونا بشرية أخرى، وتمكن من تحديد العينات التي تحتوي على فيروس كورونا الجديد بدقة، ما يشير إلى قدرته على اكتشاف العديد من الفيروسات في وقت واحد باستخدام نفس الجهاز.