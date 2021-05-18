شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تفتح باب تطعيمات كورونا للشباب فى عمر 36 عاماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مات هانكوك، وزير الصحة البريطانى، أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 36 و37 عامًا يمكنهم الآن حجز لقاح فيروس كورونا للحصول على التطعيم، وقال وزير الصحة إنه "سعيد لتمكن بريطانيا من فتح التطعيمات للفئة العمرية التالية وهى الشباب وحث أى شخص يتلقى المكالمة على تلقى اللقاح."

وبحسب جريدة "دايلى ميرور" البريطانية قال هانكوك فى تغريدة على تويتر: "يمكن للشباب من عمر 36 و37 عاماً الحصول على لقاح كورونا، اللقاح ينقذ الأرواح ويساعدنا في وضع خارطة الطريق، شكراً جزيلاً لكل من يلعب دوره فى جهودنا الوطنية".





فى الوقت نفسه يخضع الأشخاص فى عمر 50 عامًا للجرعات الثانية من لقاحات كورونا بناءً على نصيحة اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين البريطانية ( JCVI ).

تأتى هذه التحركات وسط قلق مستمر بشأن متغير B.1.617.2 سريع الانتشار - الذى تم تحديده لأول مرة فى الهند - مع تحذير بعض العلماء من أنه قد يؤدى إلى موجة جديدة قاتلة من الفيروس.

وتوافد البريطانيون للحصول على لقاحاتهم مع زيادة التطعيم وسط مخاوف من انتشار البديل الهندى لفيروس كورونا.

وتم توفير إمدادات إضافية من أكثر من 1000 لقاح من لقاح شركة Pfizer يوميًا للأسبوعين المقبلين لمنطقة شرق لانكشاير ببريطانيا التى لديها حاليًا ثالث أعلى معدل لـ كورونا فى المملكة المتحدة بعد منطقة بولتون وبيدفورد.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع تم إعطاء أكثر من 6200 لقاح فى منطقة بولتون، كما بدأت منطقة بلاكبيرن يوم الاثنين زيادة عدد المستحقين للقاحات.