شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الأدوية الأوروبية: يمكن تخزين لقاح فايزر فى الثلاجة لمدة شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) إنه يمكن الآن تخزين لقاح فايزر فى الثلاجة لفترة أطول بكثير مما أوصى به سابقًا، وأوضحت الوكالة أنه بمجرد إذابة اللقاحات، يمكن الاحتفاظ بالقوارير غير المفتوحة فى الثلاجة لمدة تصل إلى شهر، حيث قام المنظمون الأوروبيون بتمديد الفترة التى يمكن فيها تخزين لقاح فايزر فى الثلاجة من خمسة أيام إلى شهر.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" فمن المتوقع أن يكون لزيادة المرونة تأثير كبير على طرح لقاح فايزر فى جميع أنحاء الاتحاد الأوروبى.

كانت الحاجة إلى النقل والتخزين فى درجات حرارة منخفضة للغاية أحد العيوب الرئيسية فى لقاح فايزر، حيث جعلت متطلبات التخزين السابقة للقاحات Pfizer من الصعب استخدامها فى بعض أنحاء العالم.

ووافقت وكالة الأدوية الأوروبية على التغيير بعد أن أظهرت دراسة أن القوارير المذابة غير المفتوحة تظل مستقرة لمدة 31 يومًا عند 2 درجة مئوية إلى 8 درجات مئوية.

في فبراير وافقت الولايات المتحدة على تخزين ونقل لقاح Pfizer فى درجات حرارة التجميد القياسية من -15 إلى -25 درجة مئوية لمدة تصل إلى أسبوعين، على عكس ما بين -80 إلى -60 درجة مئوية التي تتطلبها عادة.

وفى وقت سابق من هذا الشهر سمحت كندا باستخدام لقاح Pfizer للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا، لتصبح أول دولة تفعل ذلك لتلك الفئة العمرية.