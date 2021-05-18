شكرا لقرائتكم خبر عن يساعد في إنقاص الوزن.. فوائد صحية مذهلة لـ«اللوز» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :

قالت مجلة Instyle أن اللوز مفتاح الصحة والجمال، مشيرة إلى أنه يجب تناول اللوز غير المحمص وغير المملح بكمية تعادل نحو 10 جرامات يومياً.

وأوضحت المجلة، أن اللوز غني بالألياف الغذائية، التي تساعد على الشعور بالشبع لمدة طويلة، وتحارب نوبات الجوع الشديدة، ما يساعد في إنقاص الوزن، والتمتع بالرشاقة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

كما يعد اللوز غنيا بالأحماض الدهنية أوميغا 3، التي تحول دون تجلط الدم، وتحد من خطر الإصابة بأزمة قلبية.

كما يزخر اللوز بالمعادن والفيتامينات المهمة للصحة والجمال مثل المغنيسيوم لإنقاص الوزن، والرشاقة وفيتامين E لشباب البشرة.