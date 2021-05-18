دراسة: احتمالات الإصابة بكورونا في عيادات الأسنان منخفضة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هل تحتاج إلى تنظيف أسنانك؟ يمكنك أن تفعل ذلك بلا خوف، فقد أكدت دراسة جديدة أن احتمالات الإصابة بفيروس كورونا في عيادات الأسنان منخفضة.

ويقول المؤلف الرئيسي للدراسة بورنيما كومار، أستاذ أمراض اللثة بجامعة ولاية أوهايو الأمريكية في تقرير نشره الإثنين الموقع الإلكتروني للجامعة: "نظرًا لأن (كوفيد-19) ينتشر غالبا عن طريق الرذاذ المحمول جوا، فقد استمرت المخاوف طوال الوباء من أن اللعاب المنطلق أثناء إجراء الأسنان يمكن أن ينشر الفيروس".

وخلال الدراسة التي نشرت في العدد الأخير من مجلة "أبحاث طب الأسنان"، حلل فريق "كومار" التركيب الجيني للكائنات الحية الموجودة في عينات الهواء خلال مجموعة من إجراءات طب الأسنان، ووجدوا أنه عندما تم العثور على مستويات منخفضة من فيروس كورونا المستجد في لعاب المرضى الذين لا يعانون من أعراض، فإن الهباء الجوي المتولد أثناء عملهم على الأسنان لم يظهر أي علامات على فيروس كورونا.





ويوضح "كومار" أن هذه النتائج يجب أن تساعدنا على أن نشعر بالأمان بشأن إمكانية الذهاب إلى عيادات أطباء الأسنان، ولكن لا يعني ذلك اهمال الإجراءات الاحترازية، حيث وجدنا في المقابل أن محلول الماء الذي يستخدمه المرضى في العيادات- وليس اللعاب- هو المصدر الرئيسي لأي بكتيريا أو فيروسات تتناثر من أفواه المرضى.

ويضيف: "من المأمول أن يريح ذلك المرضى، لأن الماء هو الذي يتسبب في وجود البكتيريا، وليس اللعاب، لذا فإن خطر انتشار العدوى ليس مرتفعًا، ومع ذلك يجب ألا نغفل عن حقيقة أن هذا الفيروس يمكن أن ينتشر عن طريق التحدث أو السعال أو العطس في عيادة الأسنان".