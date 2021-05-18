زعيم كوريا الشمالية يحظر الجينز الضيق.. تهديد للنظام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عندما تحط بك الرحال في كوريا الشمالية، فلا تدهش عندما ترى أنماطا متشابهة في كل شيء، بدءا من الأزياء وحتى قصات الشعر.

وذكر تقرير لصحيفة "صن" البريطانية أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، هو الذي يحدد نوعية الأغاني التي يسمعها أبناء شعبه والأفلام التي يشاهدونها ومواصفات حلاقة الشعر.

وكذلك يحدد الملابس وموديلاتها ويضع لها نظامًا خاصا، فالملابس الضيقة، خاصة السراويل الجينز الضيقة "سكيني" لا مجال لها داخل حدود كوريا الشمالية.

ويأتي حظر الجينز الضيق ضمن جهود كيم الأخيرة لإبقاء الشباب تحت السيطرة.

وتشير تقارير إلى أنه يخشى التأثير الغربي "المنحط" على شباب البلاد وسط مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى انهيار نظامه.

ووصف كيم الجينز الممزق والضيق، وقصات الشعر الفارهة، بأنها كلها علامات على "غزو نمط الحياة الرأسمالية".

وأصدر مرسوماً يقضي بإرسال الأشخاص الذين يتبنون أزياء غريبة إلى معسكرات العمل، فيما أطلقت صحيفة "ذا رودونج سينمون" الحكومية، نداءً جديدًا للإبقاء على مثل هذه العناصر في مكانها خوفًا من انهيار البلاد "مثل جدار رطب".

وكتبت الجريدة، في افتتاحيتها،: "يعلمنا التاريخ درسًا واضحا أن بلدًا يمكن أن يصبح ضعيفًا وينهار في النهاية مثل جدار رطب بغض النظر عن قوته الاقتصادية والدفاعية إذا لم نتمسك بأسلوب حياتنا".

وتابعت: "يجب أن نكون حذرين حتى من أدنى علامة على نمط الحياة الرأسمالية ونكافح للتخلص منها".

وكالة يونهاب للأنباء، قالت إن نظام كيم فرض عقوبات أكثر صرامة على كل الأفراد الذين يتم العثور بحوزتهم على مقاطع فيديو تم تصويرها في كوريا الجنوبية، وأن الشعر المصبوغ وثقب الجسم غير مقبول.

وقال مطلعون إن كيم حظر قصات الشعر "غير الاشتراكية"، مع السماح بمجموعة محدودة للغاية من قصات الشعر المعتمدة منه.