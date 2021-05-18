شكرا لقرائتكم خبر عن أخطاء يرتكبها مريض السكر تفقده السيطرة على نسبته في الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم يقعون ضحية لمرض السكري كل عام، النوعان الشائعان من مرض السكري هما النوع 1 والنوع 2 من مرض السكري يمكن التحكم في مرض السكري بخطوات دقيقة ومناسبة، فإلى جانب التدابير الطبية التي يمكن اتخاذها لإدارة المرض، يمكن أن يكون أسلوب الحياة الصحي واستهلاك نظام غذائي متوازن فعالين للغاية أيضًا.

غالبًا ما يميل الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري إلى اتباع نظام غذائي محسوب ومُدار بعناية ومع ذلك، على الرغم من جهودهم المستمرة، قد يواجهون نتائج غير مرضية قد يكون عدم جدوى النتائج نتيجة لعوامل مختلفة تؤثر على صحة جسم الإنسان قد يؤدي عدم مراعاة هذه العوامل إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم غير الصحية في الجسم، وفقا لتقرير لموقع time now news.

الأسباب المحتملة لسوء التحكم في مرض السكر

الأدوية المفقودة: يجب عدم تفويت الأدوية الموصوفة لمرضى السكر بأي ثمن قد يؤدي القيام بذلك إلى عدم جدوى الأدوية علاوة على ذلك ، يمكن أن يسبب أيضًا آثارًا جانبية قد يكون لها تداعيات خطيرة.

الخمول البدني: يجب على المرء دائمًا أن يحاول قضاء بعض الوقت لممارسة الرياضة قد يؤدي عدم الاستمرار في النشاط البدني إلى تقلبات في مستوى السكر في الدم إلى جانب المضاعفات الصحية الأخرى مثل ارتفاع ضغط الدم وانخفاض ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة.

الضائقة النفسية: الإجهاد هو أحد الأسباب التي قد تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم قد يؤدي سوء إدارة الإجهاد والصحة النفسية إلى سوء إدارة مرض السكري يمكن أن يساعد الانغماس في أنشطة مثل المشي والاستماع إلى الموسيقى واليوجا والتأمل والنوم في تخفيف التوتر وتحسين مستويات السكر في الدم.

تخطي المواعيد: لا تفوت أي موعد مع الطبيب يجب أن يخضع المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري لفحوصات دورية للتأكد من أن علاجهم يتماشى مع صحتهم ودرجة اعتلالهم.

عدم المتابعة: يجب على مرضى السكري دائمًا تتبع مستويات السكر في الدم والصيام. هذا مهم لضمان منع أي تقلبات غير مسبوقة. قد يؤدي عدم تتبع المسار إلى طرق علاج خاطئة قد تؤدي إلى نتائج عكسية أو لا تذكر.