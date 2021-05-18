شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح أول عملية فى العالم لزراعة قلب لطفلة إسبانية عمرها شهرين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جراحة نادرة لزراعة قلب لرضيعة إسبانية عمرها شهرين أنقذت حياتها، حيث تعتبر هذه الجراحة الأولى من نوعها التى يتم إجراؤها فى هذا السن، وكشفت مستشفى جريجوريو مارانون بإسبانيا أنها استطاعت إنقاذ حياة الطفلة من خلال جراحة رائدة عندما زرع الأطباء قلبا صغيرا لها بعد أن توقف عن النبض من متبرع لديه فصيلة دم مختلفة، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.



نجاح اول عملية زراعة قلب لطفلة عمرها شهرين

وقال خوان ميجيل جيل جورينا، رئيس قسم جراحة القلب للأطفال فى مستشفى مدريد، إن مثل هذه التقنيات لم تكن موجودة للأطفال الصغار منذ 3 سنوات ولم يتم استخدامها من قبل مع طفل صغير جدًا.



جراحة نادرة لطفل عمره شهرين

وأضاف تفتح هذه الحالة الطريق لإنقاذ المزيد من الأطفال الذين يحتاجون إلى عمليات زرع قلب وهم أصغر من أن يستخدموا أجهزة دعم البطين حتى يحصلوا على متبرع متوافق، مشيرا إلى أن العملية كانت معقدة لأن المتبرع كان فى مستشفى فى منطقة إسبانية مختلفة وتوقف القلب عن النبض لبضع دقائق، ما تطلب إجراء العملية بشكل عاجل للشفاء ولم يكشف المستشفى عن تفاصيل بشأن المتبرع.



زراعة قبل لطفلة عمرها شهرين

وأكدت الوكالة أنه تم تشخيص الطفلة نايارا، بمرض خلقى فى القلب قبل ولادتها وكان وزنها 3.2 كيلو جرام فقط عند إجراء الجراحة، موضحا أنها أصغر طفلة خضعت لعملية زرع قلب، وقبل 24 ساعة من الجراحة ساءت حالتها كثيرًا.



الطفلة بعد الجراحة

وقالت مانويلا كامينو، رئيسة وحدة زراعة القلب للأطفال: "لو لم تحصل على زراعة قلب، لما كانت موجودة حاليا، وتتعافى نايارا حاليا فى المستشفى.



الطفلة بعد اجراء زراعة قلب لها

وأوضحت الوكالة أنه مع 37.4 متبرعًا لكل مليون شخص، كانت إسبانيا العام الماضى رائدة عالميًا فى عمليات الزرع، وفقًا لقاعدة البيانات العالمية حول التبرع وزرع الأعضاء التابعة لمنظمة الصحة العالمية (WHO) التى تديرها المنظمة الإسبانية لزراعة الأعضاء.