بيروت - نادين محمد - من الممكن اتباع رجيم خاص لبنات الجامعة. فمن المعروف انه يتم اثناء متابعة الدراسة الجامعية الجلوس لمدة طويلة. وغالباً ما لا تهتم الفتيات بنظامهن الغذائي حيث يتم تناول المعجنات والعصائر الغنية بالسكر والحلويات برفقة الزميلات. لكن الخبر السار هو انه يمكن تطبيق برنامج رجيم خاص لبنات الجامعة. وهو يقوم على تطبيق بعض القواعد السهلة من دون ان يؤثر هذا على القدرة على التركيز على الدراسة.

رجيم الجامعة

​



يعتبر هذا الرجيم الخاص لبنات الجامعة من طرق الرجيم السهلة ويمكن تطبيقه من دون الشعور بالحرمان او التعب ومع الحفاظ على القدرة على التركيز من اجل متابعة المهمات الدراسية والقيام بالواجبات على اكمل وجه.

الفطور

​



كوب من القهوة او النيسكافيه مع الحليب من دون سكر، قطعة متوسطة الحجم من الجبنة قليلة الدسم، 6 ملاعق طعام من الفول المحضر من دون زيوت، قطعة متوسطة الحجم من الخبز والافضل ان يكون مصنوعاً من الحبوب الكاملة.

الغداء

طبق متوسط الحجم من المعكرونة المسلوقة، 8 ملاعق طعام من الارز المحضر من دون زيوت، قطعة متوسطة الحجم من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، طبق من سلطة الخضار مع صلصة تحتوي على القليل من عصير الليمون وزيت الزيتون، قطعة متوسطة الحجم من السمك او الدجاج او اللحم المشوي من دون دهون ومن دون ملح.

​

العشاء

​

طبق من التونة من دون زيت مع القليل من عصير الليمون، 3 حبات من فاكهة موسمية مثل التفاح او البرتقال او الاجاص.



نصائح مهمة



اثناء اتباع رجيم الخاص لبنات الجامعة ومن اجل تحقيق الهدف منه من المهم الحرص على تطبيق هذه النصائح.

1 بعد ساعتين من موعد الغداء يجب تناول كوب من الشاي الاخضر او الزنجبيل من دون سكر.

2 من المهم الانتباه الى اهمية شرب الماء في الفترات الفاصلة بين الوجبات خلال النهار وخصوصاً عند الشعور بالجوع.

3 من الضروري الانتباه الى عدم نسيان تناول وجبة الفطور لأنها رئيسية وتساعد على الشعور بالنشاط خلال النهار وتعزز القدرة على التركيز اثناء تلقي المحاضرات الجامعية.

4 من المفيد جداً ممارسة النشاطات البدنية قدر الامكان مثل السير في محيط الجامعة مع الزميلات كلما اتيحت الفرصة لذلك.

5 الحرص على استبدال النشويات بالفواكه والخضار قدر الامكان. فهي تحتوي ايضاً على النشويات المفيدة والالياف التي تسهل عملية الهضم وتزود الجسم بالطاقة. كما ان الفواكه تحتوي على السكر الطبيعي وعلى الماء وهما عنصران يحتاج اليهما الجسم بشكل كبير.

​

اقرئي أيضاً:الرجيم الأكثر فاعلية في حرق ما يزيد عن 5 كيلو في اسبوع



6 من المهم التوقف عن اضافة السكر الى القهوة والحليب والشاي، علماً ان القهوة تحتوي على مضادات اكسدة فعالة وهي تساعد على حرق الدهون وتحد من الرغبة في تناول الطعام.

7 من الممكن ايضاً وكجزء من رجيم خاص لبنات الجامعة الاستحمام بالماء البارد قدر الامكان لأن هذا يساعد على نسف الدهون التي تتجمع في مناطق الجسم المختلفة. كما ان هذا يساعد الجسم على حرق السعرات الحرارية وعلى خسارة الوزن. الا ان هذا لا يغني عن اتباع نظام غذائي صحي خال من الدهون الضارة والسكريات في ايام الدراسة.







