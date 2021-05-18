شكرا لقرائتكم بعد فيديو الرقص على سطح شاحنة.. القبض على 6 سعوديين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت شرطة منطقة حائل في السعودية، إلقاء القبض على 6 مواطنين قاموا بالجلوس على سطح شاحنة أثناء سيرها معرضين حياتهم للخطر.

وكان مقطع فيديو انتشر بشكل واسع خلال الساعات الماضية، أظهر مجموعة من الأشخاص يقومون باحتساء مشروب ويرقصون على سطح شاحنة أثناء سيرها على طريق رئيسي.

ولاحقا أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل، النقيب طارق النصار، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه "تم القبض على الأشخاص الذين ظهروا في مقطع الفيديو على سطح شاحنة معدة لنقل السيارات، معرضين حياتهم للخطر، مع مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، والتباهي بذلك ونشره".

كما أوضح أن المعنيين في الفيديو هم "ستة مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر، جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة".