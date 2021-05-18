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بعد فيديو الرقص على سطح شاحنة.. القبض على 6 سعوديين

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت شرطة منطقة حائل في ، إلقاء القبض على 6 مواطنين قاموا بالجلوس على سطح شاحنة أثناء سيرها معرضين حياتهم للخطر.

وكان مقطع فيديو انتشر بشكل واسع خلال الساعات الماضية، أظهر مجموعة من الأشخاص يقومون باحتساء مشروب ويرقصون على سطح شاحنة أثناء سيرها على طريق رئيسي.

ولاحقا أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل، النقيب طارق النصار، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه "تم القبض على الأشخاص الذين ظهروا في مقطع الفيديو على سطح شاحنة معدة لنقل السيارات، معرضين حياتهم للخطر، مع مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس ، والتباهي بذلك ونشره".

كما أوضح أن المعنيين في الفيديو هم "ستة مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر، جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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