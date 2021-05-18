شكرا لقرائتكم "في مرحلة الخطر".. جديد الحالة الصحية لسمير غانم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة، محمد عوض تاج الدين، تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية للفنان سمير غانم.

وقال تاج الدين يوم الاثنين، "المعلومات اللي عندي سمير في مرحلة علاجية تحتاج إلى علاج مكثف ومتابعة والفترة المقبلة هتبين الحالة أخبارها إيه، أما دلال عبد العزيز، فهي تحتاج إلى متابعة".

من جهتها، كشفت مسؤولة الملف الصحي بنقابة المهن التمثيلية المصرية الممثلة نهال عنبر تطورات الحالة الصحية للفنانين الزوجين، مؤكدة أن وضعهما مستقر إلى حد كبير، واستدركت: "لكنهما لم يتجاوزا مرحلة الخطر بشكل كامل، إثر إصابتهما بفيروس كورونا قبل قرابة الشهر".

على أجهزة التنفس

وأكدت أن الثنائي ما زالا يصارعان الفيروس، ويتلقيان البروتوكول العلاجي الخاص بكوفيد-19، ولا يزالان بحاجة إلى البقاء على أجهزة التنفس الصناعي.

بدوره أكد الطبيب المعالج أنه لا يمكن التنبؤ بتطورات حالتهما إلا من خلال النتائج السلبية للمسحات المنتظر إجراؤها في الوقت المناسب، إلا أن المشكلة الرئيسية ستظل في الآثار الجانبية التي سيخلفها الفيروس.

وتضاربت أقوال المصادر المقربة من الفنانين، إذ قال البعض إن سمير غانم وضع أخيراً على جهاز تنفس صناعي أملا في إعادته للتحسن مجدداً بسبب تدهور وضعه الصحي خصوصاً أنه يعاني من مشكلات في الكلى، بينما لا تزال دلال تصارع المرض داخل العناية المركزة وبالفعل غادرت جهاز التنفس الصناعي لعدم حاجتها إليه.