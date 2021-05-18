شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى الأعراض والفحوصات التى تكشف عن ارتفاع مستويات الكولسترول فى الدم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتج الكبد معظم الكولسترول الموجود في مجرى الدم (75٪)، وتأتي نسبة 25٪ المتبقية من الأطعمة التي نتناولها، ونعلم جميعا أن مستويات الكوليسترول المرتفعة في الدم ليست جيدة لصحتك، ولكن المستويات الصحيحة تلعب في الواقع دورًا حيويًا في الحفاظ على أغشية الخلايا وتكوين الهرمونات، وتشير تقارير مراكز السيطرة على الأمراض إلى الأعراض والفحوصات لارتفاع مستويات الكولسترول في الدم، وفقا لتقرير لموقع onhealth.

أعراض ارتفاع الكولسترول

لا ينتج عن ارتفاع الكولسترول أي أعراض وقد لا تعرف أن نسبة الكولسترول في الدم مرتفعة للغاية، يمكن أن يتراكم الكثير من الكولسترول في الشرايين، ما يتسبب في تصلب الشرايين، هذا يقيد تدفق الدم عبر الشرايين، ويمكن أن يؤدي إلى مشاكل طبية خطيرة مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية.



ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم

اختبارات الكولسترول

توصي جمعية القلب الأمريكية جميع البالغين الذين تزيد أعمارهم على 20 عامًا بفحص مستويات الكولسترول لديهم بين كل أربع وست سنوات، يتم فحص الكولسترول عن طريق فحص الدم.



ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم

فحوصات الكولسترول: الكولسترول الضار:هو النوع الذي يميل إلى الترسب على جدران الشرايين، تتحد خلايا الدم البيضاء مع كولسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة، مما يؤدي إلى تضييق الشرايين، مما يحد من تدفق الدم، المستوى الأمثل لكولسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة لمعظم الناس.

الكولسترول الجيد:الكولسترول جيد يعمل على منع تراكم الكولسترول الضار في الشرايين، وكلما ارتفع كان ذلك أفضل، يمكن أن تساعد مستويات التي تبلغ 60 مجم / ديسيلتر وأعلى في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب على العكس من ذلك.