شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: أكثر من 90% من البريطانيين يطورون أجساما مضادة لكورونا بعد جرعة واحدة من اللقاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أبحاث بريطانية اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 90% من البريطانيين يطورون أجسامًا مضادة لفيروس كورونا بعد تطعيمهم بجرعة واحدة من لقاحى فايزر أو استرازينيكا.