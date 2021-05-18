شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: أكثر من 90% من البريطانيين يطورون أجساما مضادة لكورونا بعد جرعة واحدة من اللقاح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت أبحاث بريطانية اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 90% من البريطانيين يطورون أجسامًا مضادة لفيروس كورونا بعد تطعيمهم بجرعة واحدة من لقاحى فايزر أو استرازينيكا.
وأوضحت الدراسة التي أجرتها كلية لندن الجامعية بحسب ما أوردته صحيفة (الجارديان) البريطانية أن ما يقرب من 100% ممن تم تلقيحهم تطور أجسامهم أجساما مضادة بعد الجرعة الثانية من أي من اللقاحيين إذ شملت تلك الدراسة على 8 الاف و517 شخصًا في إنجلترا وويلز.
ووجدت الدراسة أن 96.42% من الأشخاص الذين حصلوا على لقاح طوروا أجسامًا مضادة بعد 28 إلى 34 يومًا من تلقي الجرعة الأولى، ليرتفع ذلك إلى 99.08% فى غضون 7 إلى 14 يومًا من الجرعة الثانية.
ولفتت إلى أن كلا اللقاحين كانا جيدًان بنفس القدر في تحفيز الأجسام المضادة اللازمة لمحاربة كوفيد-19.
وقال قائد البحث الدكتور مادي شروتري إن "هذه واحدة من أولى دراسات اللقاحات فى العالم الحقيقى فى المملكة المتحدة وهي أخبار رائعة".
وتابع " أكثر من 9 من كل عشرة بالغين فى المملكة المتحدة ممن استخدموا لقاح فايزر أو أسترا زينيكا أنتجوا أجسامًا مضادة للفيروس في غضون شهر من اللقاح الأول".
وأضاف الطبيب البريطانى أن "مدى جودة عمل هذه اللقاحات أمر رائع لا سيما بالنظر إلى السرعة التي تم تطويرها بها، إنه إنجاز حقيقي للعلم في مواجهة أخطر جائحة شهدها قرن ".