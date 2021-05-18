خطر الكمادات لخفض درجة حرارة الأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 مايو 2021 10:41 صباحاً - تخاف الأمهات من ارتفاع درجة حرارة الطفل وخاصة أن درجة حرارة الطفل حين ترتفع فهي ترتبط بأعراض مرضية مختلفة، فمنها ما يرتبط بالجهاز التنفسي، ومنها ما يرتبط بالجهاز الهضمي، وهناك عدة تفسيرات طبية لذلك، ولكن التعامل مع درجة حرارة الطفل يجب أن يكون صحيحاً وصحياً لأن عدم خفض حرارة الطفل الذي يكون عرضاً لمرض يؤدي لنتائج خطيرة على صحته قد تؤذي الجهاز العصبي المركزي، ولذلك يقدم لك الدكتور أحمد أبو هلال، إستشاري طب الأطفال عرضاً لأهم مخاطر الكمادات والطرق الصحيحة لتطبيقها على جسم الطفل كالآتي.

أخطاء عند خفض درجة حرارة الطفل

قومي بتهوية غرفته عند سخونة جسمه

وضع الكحول على جلد الطفل مباشرة لخفض درجة حرارة جسمه.

وضع ماء الكولونيا على جلد الطفل مباشرة.

عدم تخفيف ملابسه خوفاً عليه من البرد.

وضع الكمادات على جبهة الطفل.

وضع الماء المثلج وقوالب الثلج على الجلد مهما كانت درجة حرارة الطفل مرتفعة.

ويمنع تقديم الأسبرين للطفل لخفض درجة حرارته.

خطر الكمادات الباردة على الطفل

لا تضعي الكمادات الباردة على جبهته

في حال وضع كمادات الماء البارد جداً أو المثلج أو حتى قوالب الثلج على جسم الطفل فذلك يسبب صدمة للأوعية الدموية حيث تتقلص بصورة كبيرة ومفاجئة؛ ويؤدي ذلك لأن تحصل الأم على قراءة خاطئة حول درجة حرارة الطفل.

في حال وضع كمادات مثلجة على جلد الطفل يعطي الجسم مؤشرات خاطئة مما يحفز الجهاز العصبي المركزي لرفع الحراة أكثر وأكثر.

مما يعني أن الكمادات الباردة تضر الطفل ولا تفيده.

نصائح لخفض درجة حرارة الطفل

خففي ملابس الطفل