حالات الحمل عالية المخاطر

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 مايو 2021 10:41 صباحاً - في فترة الحمل الممتدة لتسعة أشهر، قد تجدين أن حالة حملك مصنفة لدى طبيبك أو المركز الصحي الذي تتابعين لديه فحوصات حملك على أساس أنه من حالات الحمل الخطرة، وعليك أن تتعرفي على الحالات التي يصنف فيها حملك هذا التصنيف، وتساعدك طبيب النساء والولادة عبد الكريم عطاالله على ذلك من خلال الموضوع الآتي.

ما هو تعريف الحمل الخطر؟

الحمل الخطر يهدد الأم أو الجنين

الحمل الخطر هو الحمل الذي يهدد حياة الأم والجنين، أو يهدد أحدهما فقط.

يطلق مصطلح الحمل الخطر على حالات الحمل التي يكون الاستمرار فيها حطراً، كما يفضل عدم حدوثه من الأساس.

هناك بعض الأمراض والحالات التي لا يفضل فيها حدوث الحمل، وفي بعض الحالات لا يفضل إستمرار الحمل لكي لا يسبب الضرر للأم والجنين.

حالات ترتفع فيها نسبة الحمل الخطر

يرتبط الحمل الخطر بسن الحامل

يحدث الحمل الخطر في سن معينة للمرأة، مثل أن يحدث الحمل في سن صغيرة مثل الخامسة عشر، أو أن يحدث الحمل في سن مبكرة أي بعد الخامسة والأربعين مثلاً.

الحمل الخطر يعني حدوث عدة أعراض مترافقة تهدد حياة الحامل مثل حدوث تسمم الحمل.

ويحدث الحمل الخطر في حال المرأة التي سبق أن تعرضت للإجهاض المتكرر مثلاً.

ويكون الحمل مصنفاً تحت بند الحمل الخطر في حال تكرر موت الأجنة خلال فترة الحمل، أو عند الولادة مثل أن ينزل الجنين ميتاً.

الحمل الخطر يرتبط بأعراض مرضية قد تحدث خلال الحمل، أو حالات مرضية تكون الأم مصابة بها مسبقاً قبل الحمل.

الأم التي تعاني من عيوب خلقية في القلب ترتبط بالصمامات يصنف حملها أنه من الحمل الخطر، ولكنه يستمر ويمر بسلام، في حين أن وجود حالة الضعف في عضلة القلب يعني أن الحمل يكون من أساسه بمثابة الخطر بالنسبة للمرأة.

كما أن إصابة المرأة بمرض وراثي من الأمراض التي يصعب علاجها يعني أنها معرضة لانجاب أطفال مشوهين، ويفضل ألا يحدث الحمل من الأساس.

نصائح للوقاية من الحمل الخطر

النظام الصحي المتوازن