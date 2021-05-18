كيفية تخفيف آلام تسنين الأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 مايو 2021 10:41 صباحاً -

آلام التسنين تجعل الطفل متقلب المزاج ودائم الزن، بالإضافة إلى تغير نظام نومه تماماً، والشكوى تنطق بها كثير من الأمهات اللاتي مررن بتجربة تسنين أطفالهن ولا غرابة؛ فمرحلة التسنين مرهقة وصعبة على الأم والطفل معاً، لهذا كان علينا لقاء استشاري طب الأطفال، الدكتور إبراهيم شكري، للتعرف على كيفية تخفيف آلام التسنين عند الأطفال، وما أعراضها ومتى تبدأ؟

حقائق تعرفي عليها

يبدأ معظم الأطفال التسنين في الشهر السادس

تبدأ غالباً عملية التسنين من سنّ أربعة أو خمسة أشهر وتستمر حتى عامين، وهناك فترات راحة وهدوء في منتصف مرحلة التسنين

أصعب ألم يمر على الطفل الرضيع ألم السنة الأولى، وهي رحلة طويلة نسبياً تحتاج بعض التحضير والاحتياطات لمواجهتها جيداً

يُولد بعض الأطفال بأسنانهم الأولى، يبدأ آخرون التسنين قبل أن يبلغوا من العمر 4 أشهر، وبعضهم الآخر بعد 12 شهراً

على الرغم من اختلاف التوقيت اختلافاً واسعاً، لكن يبدأ معظم الأطفال التسنين في نحو 6 أشهر، وتصاحب الطفل أعراض غير مريحة، تسبب له بعض الآلام

أعراض آلام التسنين

الأرق وتقلبات المزاج..من أعراض التسنين

تختلف حدة الأعراض من طفل لآخر، وتبدأ من الشهر الثالث أو الرابع من عمر الطفل، وربما قبل ذلك قليلاً؛ لأن اللثة تستعد لظهور الأسنان، وأبرز هذه الأعراض

سيلان اللعاب..تورم في اللثة..ألم في اللثة

ألم في الرأس..تقلبات في المزاج

الأرق وعدم القدرة على النوم

ارتفاع طفيف في درجة حرارة الجلد

إسهال

وصفات لتخفيف حدة ألم التسنين عند الرضيع

يمكنك الاستعانة بالجل المسكن لتهدئة لثة الطفل

مساج اللثة.. وهو من أبرز الطرق التي يمكن أن تعتمد عليها الأم في تهدئة الآلام التي يعاني منها الرضيع، وذلك بوضع قليل من الضغط المريح على موقع الألم

كما يمكنكِ الاستعانة بالجل المسكن إذا وصفه لكِ الطبيب لتهدئة لثة طفلك، حيث يمكن للأم أن تستخدم إصبعاً نظيفاً أو تقوم بلف الشاش عليه وتدليك لثة الطفل بعناية ورفق، سيساعد ذلك طفلك على التخلص من بعض الآلام والتخفيف من حدتها

هَدئي من ألم التسنين عند طفلك بقطعة قماش نظيفة مجمدة، بللي نصف القماشة وجمديها لمدة 30 دقيقة على الأقل، بإمكان طفلك أن يعض على الجزء المجمد مع الإمساك بالجزء الجاف

مزيج البرودة على اللثة وأمان التمسك بالقماش، يبعث الراحة في الأطفال الرضع، ويقلل من توترهم خلال فترة التسنين

أو يمكنكِ تغييرها إلى عضاضة مع وضعها في الثلاجة لتكون باردة على لثة طفلك عند استخدامها، مع العناية الشديدة في اختيار النوع المناسب من الصيدلية، وبعد تنظيفها جيداً توضع في الثلاجة لتبرد، فالبرودة تساعد على تسكين الآلام، مع مراعاة عدم تجميدها في الفريزر؛ لأن ذلك يضر لثة الطفل

أعطي طفلك صدرك على مدار اليوم

أكثري من ضم طفلك واعطيه صدرك مرارا وتكرارا

طفلك يحتاج في تلك الأثناء مزيداً من الحب والاهتمام، لذلك احرصي على تخصيص أكبر قدر من الوقت للعب معه، باستخدام الأنشطة الترفيهية والتعليمية التي تتناسب مع عمره

أكثري من ضم طفلك وتقبيله وأعطيه صدرك مراراً وتكراراً على مدار اليوم، الطفل نفسياً في هذه المرحلة يحتاج إلى مزيد من الاهتمام والحنان والشعور بالأمان من الأم

ألهي طفلك بالألعاب والأنشطة في المنزل أو خذيه في رحلات إلى الحديقة والألعاب والأنشطة لإلهائه عن آلامه

جرّبي إعطاء طفلك الأكبر من 7 أشهر شرائح الخيار أو الجزر أو التفاح أو الكمثرى المثلجة التي ستخدر برودتها لثته، وتمنحه فوائد الخضروات والفواكه من ترطيب وفيتامينات

العصائر الطازجة والأعشاب الطبيعية، ربما تساعد على تسكين ألم طفلك، هناك أيضاً بسكويت مخصص للتسنين يساعد الأطفال في هذه الفترة ويباع في الصيدليات والسوبر ماركت

إذا زادت آلام التسنين بشدة على طفلك فلا تترددي في إعطائه مسكناً آمناً لعمره بعد استشارة الطبيب

الخضروات والفواكه الباردة

الخضروات والفواكه تساعد على التخلص من آلام التسنين

إحدى أبرز الطرق الفعالة لمَن تجاوز ستة الأشهر، حيث تساعد الخضروات والفاكهة الطفل على التخلص من آلام التسنين

كما أنه يحصل على فائدة العناصر الغذائية الهامة التي تتوافر بها، لذلك احرصي على غسل الجزر والخيار وتقطيعه على هيئة شرائح طويلة وتقديمها للطفل

مع متابعته باستمرار؛ حتى لا يقوم ببلع إحدى القطع أو أن تتوقف في حلقه فتسبب له الضرر

الرضاعة الطبيعية فعّالة جداً

يمكنك التخلي عن روتين الرضاعة وإرضاع طفلك كلما احتاج لذلك، فطفلك بحاجة إلى الشعور بالتقبل والأمان، وذلك سيحسن حالته النفسية ويجعله يتجاوز تلك الفترة العصيبة بأمان

إن ظل الطفل يصرخ من الألم يمكن إعطاؤه المسكنات، ولكن بعد استشارة الطبيب، خاصة مع ارتفاع درجة حرارة الطفل

عدم ترك الطفل يبكي

لا تتركي طفلك يبكي

يجب عدم ترك الطفل يبكي؛ لأنه يعاني من الألم النفسي والجسدي، ويحتاج إلى التقرب من أمه، لذلك احمليه وحاولي تهدئته