كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 مايو 2021 10:41 صباحاً - تثير كلمة «أمي» موجة من العواطف في قلوبنا، حب والرعاية والاحترام والشجاعة والدفء، لم تدخلنا إلى هذا العالم فحسب، تعمل الأم بلا كلل كمقدمة رعاية ومعلمة ومرشدة وصديقة ونموذج يحتذى به. إنها الخيط الذي يربط الأسرة بأكملها معاً.

قال الدكتور محمد هاني اختصاصي الصحة النفسية واستشاري العلاقات الأسرية، إن الأم هي العمود الفقري العاطفي للعائلة فهي تعدنا لمواجهة العالم بثقة وكرامة، ومع ذلك، نفشل أحياناً في الاعتراف بمساهمة والدتنا في حياتنا والاعتراف بها. متى كانت آخر مرة عبرت فيها عن حبك لأمك؟ تستحق كل أم الكثير من التقدير والامتنان لأسباب لا حصر لها.

120 سبباً لماذا أحب أمي

حب الأم

أعطتني هدية الحياة.

لقد رفعتني لأكون شخصاً مسؤولاً.

هي مصدر البهجة والفرح في عائلتنا.

هي التي تربطنا جميعاً معاً.

إنها العمود الفقري العاطفي لعائلتنا.

إنها شريكة رائعة لوالدي وأم رائعة بنفس القدر.

كانت دائماً داعمة لقراراتي.

علمتني الصبر والمثابرة.

لقد أعطتني دائماً النصيحة التي تناسبني بشكل أفضل.

لقد علمتني أن أقف على أرضي.

إنها مليئة بالإيجابية.

هي القوة في منزلنا.

لقد علمتني أن أحب نفسي.

إنها متسوقة رائعة وذوق رائع.

لقد علمتني أن أؤمن بنفسي.

إنها تعرفني جيداً كل مزاجي وخياراتي وتطلعاتي.

إنها صديقتي المفضلة.

لقد ربتني لأكون مستقلاً وقوياً.

تجعلني أضحك.

هي لطيفة مع الجميع.

لقد كانت مدربة حياتي.

لقد كانت أفضل حارس سري.

هي دائماً صادقة مع نفسها.

إنها تضيف الألوان إلى حياتنا.

إنها تعطي عاطفة بلا حدود

لديها شغف بالحياة.

إنها لا تتخلى عن تعلم أشياء جديدة.

معلمة رائعة

لقد كانت دائماً معلمة رائعة ومرشدة.

هي تحبني لما أنا عليه الآن.

تقف بجانبي عندما تصبح الأمور صعبة.

لقد علمتني اللطف والمغفرة.

إنها تتحمل كل المراوغات والمضايقات.

أتعلم منها الكثير من الميزات لديها.

إنها تلهمني لأكون شخصية جيدة.

إنها تشجعني على متابعة أحلامي وآمالي.

إنها أول شخص أتصل به في كل من الأوقات السعيدة والصعبة.

إنها تصنع أفضل ملفات تعريف الارتباط.

تخبرني بصراحة عندما أفعل شيئاً خاطئاً، أفضل منتقد لي.

لقد تعلمت منها كل الأخلاق الحميدة.

إنها منفتحة على تجربة أشياء جديدة.

هي دائماً هادئة.

علمتني التواضع.

إنها امرأة واثقة وقوية.

رغم أننا قد نكون على بعد أميال، إلا أنها موجودة دائماً من أجلي.

إنها تشجعني على أن أكون أفضل نسخة من نفسي.

لقد علمتني الرحمة والتعاطف.

إنها امرأة قوية ومستقلة.

هي نموذج يحتذى به.

لديها أروع ضحكة.

هي تضيء يومي

هي شابة في القلب.

هي حكايتي الجميلة.

إنها تطبخ وجباتي المفضلة عندما أكون في المنزل.

تغرس القوة والشجاعة في داخلي.

إنها تتأكد من أنني متحمس وأعمل على تحقيق أهدافي.

هي تشجعني على ممارسة الهوايات.

لديها حس دعابة رائع.

هي عصامية.

علمتني كيف أطبخ.

هي أكثر شخص ودود.

إنها متفائلة، حتى في أصعب المواقف.

هي دائماً بجانبي.

إنها تنادينا جميعاً بألقاب مضحكة.

إنها دائماً على استعداد لاستكشاف أماكن جديدة.

حبها لنا غير مشروط.

تجد السعادة في الأشياء الصغيرة.

تحب ممارسة هواياتها.

تتمتع بنكران الذات من أجلي أنا وأخواتي.

هي دائماً ترى الأفضل في الناس.

تشجعني على اتخاذ خيارات نمط حياة صحي.

علمتني أهمية التعليم في الحياة.

تمنعني من اتخاذ قرارات سيئة.

امرأة شجاعة.

تقدم الكثير من الدفء والراحة.

تعلمنا أن نتحمل المسؤولية عن أفعالنا.

تفهمنا جميعاً.

تعرف كل أصدقائي وترحب بهم بأذرع مفتوحة.

تحتويني في كل موقف صعب.

إنها امرأة ذكية للغاية.

لقد ضحت بالعديد من اللحظات المهمة في حياتها لدعمنا.

إنها تخبرني دائماً عندما أجعلها سعيدة وفخورة.

لقد عملت بجد للحفاظ على عائلتنا معاً.

أخلاقيات عملها والتزامها لا مثيل لهما.

إنها تكرس الكثير من الوقت والطاقة لعائلتنا.

لديها موهبة لنزع التوتر والقلق.

أمي