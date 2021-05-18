سعر الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء 18 مايو 2021.. ارتفاع جديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي في سوريا، اليوم الثلاثاء 18 مايو/أيار 2021، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

وأطلق البنك المركزي السوري تحذيرا للمواطنين السوريين بضرورة أخذ الحيطة بسبب انتشار كمية من "النقد الأجنبي المزور" في البلاد، وسط محاولات السيطرة على مصادرها وتوزيعها.



كما شدد المركزي بشكل واضح على ضرورة أن يمتنع المواطنون عن شراء النقد الأجنبي من السوق غير النظامية واللجوء إلى المصارف وشركات الصرافة للحصول على حاجتهم.

وبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الليرة السورية، اليوم الثلاثاء، لدى السوق الموازية (السوداء) في العاصمة دمشق، عند نحو 3110 ليرات للشراء، و 3200 ليرة للبيع، بحسب صحف محلية.

ويتراوح فرق سعر الدولار في محافظات سوريا المختلفة، بالسوق السوداء، بين 50 و100 ليرة سورية.

وبقي السعر الرسمي للدولار مستقرا لدى البنوك عند 2512 ليرة.

أسعار اليورو والإسترليني

وبلغ متوسط سعر اليورو الأوروبي لدى السوق الموازية (السوداء)، اليوم الثلاثاء نحو 3775 ليرة للشراء، و3889 ليرة للبيع.

وسجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني في السوق السوداء اليوم الثلاثاء نحو 4383 ليرة للشراء، 4520 ليرة للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية لدى السوق الموازية اليوم الثلاثاء نحو 827 ليرة للشراء و854 ليرة للبيع.

كما سجل سعر الدرهم الإماراتي لدى السوق الموازية عند 844 ليرة للشراء و871 ليرة للبيع.

وارتفع سعر الدينار الكويتي لدى السوق الموازية إلى نحو 10323 ليرة للشراء، و10648 ليرة للبيع.

وتئن سوريا تحت وطأة عقوبات غربية على مدى سنوات، إضافة إلى الحرب الأهلية الطاحنة.

وكان الدولار يساوي 47 ليرة قبل الاحتجاجات على حكم الرئيس بشار الأسد في مارس/آذار 2011 في اضطرابات أفضت إلى حرب أهلية.

ويحتفظ مستثمرون ورجال أعمال سوريون بودائع بمليارات الدولارات في بنوك لبنان الذي تعصف به أزمة والتي كانت لسنوات ملاذا آمنا للمستثمرين الفارين من العقوبات والقيود المشددة التي تفرضها الحكومة.