شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: تناول 5 حصص من الفواكه والخضراوات يوميًا يُعزز الصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصل فريق البحث من كلية "تي إتش تشان للصحة العامة" بجامعة هارفارد الأمريكية، إلى أن تناول أفضل مزيج من الفاكهة والخضراوات يوميًا للحصول على أكبر قدر من الفوائد الصحية، حيث قاموا بتحليل بيانات التغذية لمدة 30 عامًا لأكثر من مليوني مشارك فى الدراسة حول العالم، حيث يعتبر تناول حصتين من الفاكهة وثلاثة من الخضراوات يوميًا مفيد جدًا لتعزيز الصحة وطول العمر، وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس".

من جانبه، قال الباحث الرئيسي لدراسة، دونج وانج، إنه من المرجح أن يحقق هذا المزيج من الفواكه والخضراوات أكبر قدر من الفائدة فيما يتعلق بالوقاية من الأمراض المزمنة، موضحًا أن تناول أكثر من خمس حصص من الفاكهة والخضروات يوميًا لم يكن مرتبطًا بفوائد صحية إضافية.

وحددت الدراسة مجموعة من الفواكه والخضراوات التى توفر أكبر قدر من الفوائد الصحية، مثل:

1- السبانخ

2- الكرنب

3- البروكلي

4- الفواكه الحمضية

5- التوت

ووفقًا للدراسة، فإن الخيارات الغذائية الأقل فائدة بين الخضراوات الفواكه كانت البازلاء والذرة والبطاطس، من جانبها، أوضحت هيئة الخدمات الصحية البريطانية أنه للحصول على أقصى قدر من الفوائد عليك تناول أنواع مختلفة من الفاكهة والخضروات، خاصة أن لكل نواع من الفاكهة والخضروات يحتوي على مزيج خاص من الألياف والمعادن والعناصر الغذائية الأخرى بما يفيد صحة الجسم.

وتتكون الحصة الواحدة من اثنتين أو أكثر من الفاكهة الصغيرة، مثل:

1- اثنين من البرقوق

2- اثنين من فاكهة الكيوي

3- ثلاث حبات من المشمش

4- سبع حبات من الفراولة

5- 14 حبة من الكرز

1- تفاحة

2- موز

3- كمثرى

4- البرتقال

- بالنسبة للخضراوات المطبوخة، تحسب ثلاث ملاعق صغيرة ممتلئة مما يلي كواحدة من خمسة في اليوم:

1- الجزر

2- البازلاء

3- الذرة الحلوة

- كيف يمكن للفواكه والخضراوات أن تساعد فى تعزيز الصحة وطول العمر؟

1- تحتوي الفواكه والخضراوات على معادن مفيدة ومغذيات يحتاجها الجسم ليعمل على المستوى الأمثل.

2- أكدت كلية الطب بجامعة هارفارد أن تناول خمسة حصص يوميًا من الخضراوات والفواكه يمكن أن يساهم فى خفض ضغط الدم، ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب ويمنع بعض أنواع السرطان.

3- يمكن أن يقلل تناول الفاكهة والخضراوات يوميًا أيضًا من خطر الإصابة بمشاكل فى العين والجهاز الهضمي.

4- تشير كلية الطب بجامعة هارفارد أن تناول الخضار والفواكه غير النشوية مثل التفاح والكمثرى والخضراوات ذات الأوراق الخضراء قد يعزز فقدان الوزن.