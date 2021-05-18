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شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن أسباب وأعراض ارتفاع ضغط الدم الرئوى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ج: ضيق التنفس أثناء ممارسة الرياضة أو النشاط البدني.
-الإعياء.
-الدوار أو نوبات الإغماء.
-ألم الصدر.
-تورم في الكاحلين والساقين والبطن.
-تسارع النبض أو خفقان القلب.
س: ما أسباب ارتفاع ضغط الدم الرئوى؟
ج: 1.طفرة جينية تنتقل عبر العائلات.
2.استخدام بعض أدوية الحمية الموصوفة أو العقاقير غير المشروعة مثل الميثامفيتامين وغيرها.
3.مشاكل القلب عند حديثى الولادة.
4.اضطرابات النسيج الضام مثل الذئبة وفيروس نقص المناعة البشرية وأمراض الكبد المزمنة.
ارتفاع ضغط الدم الرئوى
س: ماهى المضاعفات الناتجة عن ارتفاع ضغط الدم الرئوى؟
ج: 1.يتسبب ارتفاع ضغط الدم الرئوي في الإصابة بأمراض القلب في الجانب الأيسر
2.الاصابة بمرض صمام القلب الأيسر، مثل مرض الصمام التاجي أو الصمام الأبهري
3.فشل البطين الأيسر السفلي
4.صمامات رتفاع ضغط الدم الرئوي والطبيعي
5.مرض الانسداد الرئوي المزمن
6.التليف الرئوي
7.توقف التنفس أثناء النوم
8. الإصابة بجلطات دموية مزمنة في الرئتين
9. اضطرابات التخثر الأخرى
10. اضطرابات الدم بما في ذلك كثرة الحمر الحقيقية وكثرة الصفيحات الأساسية
11. الاضطرابات الالتهابية مثل الساركويد والتهاب الأوعية الدموية
12. اضطرابات التمثيل الغذائي بما في ذلك أمراض تخزين الجليكوجين
13. تكون الأورام التي تضغط على الشرايين الرئوية