شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى الفيتامينات التى يمكن أن تساعد فى التحكم بأعراض الصدفية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الصدفية مرض جلدي يسبب تهيجات مؤلمة من الجلد الجاف وتقشره، تحدث هذه النوبات بسبب الإفراط في إنتاج خلايا الجلد وتساقطها، ويمكن تشخيص الصدفية من قبل طبيب الأمراض الجلدية عند الفحص البدني أو أخذ عينة، على الرغم من أن الصدفية ليس لها علاج حتى الآن، إلا أن هناك عدة طرق يمكن معالجتها وإدارتها قد يبحث الأشخاص المصابون بالصدفية عن العلاجات الموضعية والعلاج بالضوء والأدوية عن طريق الفم أو الحقن.

ووفقًا لتقرير لموقع healthline نظرًا لأن الصدفية هي أحد أمراض المناعة الذاتية ، فمن المهم الحفاظ على صحتك العامة للحد من مسببات الالتهاب تعد مراقبة تنوع وجرعة الفيتامينات في نظامك الغذائي طريقة جيدة لفهم صحتك العامة.

الفيتامينات والصدفية

النظام الغذائي الغني بمجموعة متنوعة من الفيتامينات طريقة بسيطة لضمان خط أساس قوي للصحة لمحاربة الصدفية بالإضافة إلى ذلك، تعتمد الكثير من الفيتامينات والمغذيات على بعضها البعض للعمل بكفاءة كاملة.

تعرف على الفيتامينات التي يمكنك استخدام المزيد منها عند الإصابة بالصدفية

فيتامين أ: هناك مجموعتان رئيسيتان مرتبطتان بفيتامين أ: الريتينويد والكاروتينات، وتُعرف الرتينويدات بفوائدها للعناية بالبشرة، إلا أنها توصف أيضًا عن طريق الفم أو موضعيًا لعلاج الصدفية، وفقًا لدراسة بحثية وجد أن الأشخاص المصابين بالصدفية لديهم فيتامين أ أقل في بشرتهم ، وخاصة الكاروتينات، من الأشخاص غير المصابين بالصدفية، ما يعنى أن إضافة المزيد من فيتامين أ في نظامك الغذائي يمكن أن يحسن أعراض الصدفية تشمل الأطعمة التي تحتوي على مستويات عالية من فيتامين (أ) كرنب، سبانخ، يقطين، أفوكادو، جزر، البطاطا الحلوة، حبوب ذرة، صفار البيض.

البيوتين (B-7) و B12للمساعدة في تحسين أعراض الصدفية: يعد نقص البيوتين نادرًا ولم يتم ربطه بشكل مباشر بشفاء الصدفية ومع ذلك، قد تساعد مكملات البيوتين في بناء خط أساس صحي لصحة الجلد قد تجد أن مكملات البيوتين، التي تدعم نمو الخلايا السليمة ، تخفف الأعراض.

فيتامين ب 12: علاج موضعي قوي لمرض الصدفية أظهرت الدراسات أن نقص فيتامين ب 12 في الجسم يمكن أن يكون مرتبطًا بالصدفية يوجد فيتامين ب 12 في معظم المنتجات الحيوانية ، ولكن من المحتمل أن يجد النباتيون الأطعمة النباتية المدعمة بفيتامين ب 12.

فيتامين سي: يحدث الإجهاد التأكسدي عندما يعاني الجسم من عدم توازن بين نشاط الجذور الحرة والنشاط المضاد للأكسدة لقد وجد أن الإجهاد التأكسدي يزيد في الجسم أثناء محاربة الصدفية فيتامين سي في الجسم يساعد في السيطرة على الأكسدة في الجسم.

فيتامين د: يصنع الجسم فيتامين د عند تعرضه لأشعة الشمس وهو حيوي لصحتنا العامة تم ربط نقص فيتامين (د) بالصدفية، على الرغم من عدم إثبات ارتباطها المباشر، واحدة من أعظم فوائد فيتامين (د) هي قدرته على تقوية المناعة يمكن للأشخاص المصابين بالصدفية الاستفادة من الحفاظ على صحة أجهزتهم المناعية قدر الإمكان لتحسين الاستجابة المناعية الذاتية لديهم.

أوميجا -3: تعمل أحماض أوميجا 3 الدهنية على تقليل الالتهاب في الجسم مع تحسين جهاز المناعة، هذا يجعلها مرشحًا تكميليًا رائعًا للأشخاص المصابين بالصدفية.