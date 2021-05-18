صحة ورشاقة

ما هو نقص الأكسجين الصامت عند المصابين بفيروس كورونا؟

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو نقص الأكسجين الصامت عند المصابين بفيروس ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدث نقص الأكسجة الصامت عندما يتم فحص قياس التأكسج النبضي لمريض لا يبدو أنه يعاني من ضيق في التنفس، ما يؤدي إلى نتائج قياس التأكسج أقل مما يتوقعه الطبيب، يحدث هذا في عدد من المواقف، وحسب ما ذكره موقع  news-medical يأتي مصطلح الصمت من حقيقة أن المريض لا يبدو أنه يعاني من ضيق في التنفس إنهم لا يلهثون، وليس لديهم زيادة في معدل التنفس ، ولا يشكون من الشعور بعدم الارتياح.

202101040451365136.jpg

ويشعر معظم الأفراد عندما تبدأ مستويات الأكسجين لديهم في الانخفاض في الثمانينيات أو أقل  بالتنفس بسرعة أكبر ويشعرون بعدم الراحة، ويميل التنفس إلى أن يكون أمرًا طبيعيًا جدًا ويسهل علينا القيام به، ولكن عندما ينخفض ​​مستوى الأكسجين إلى هذا المستوى، يشعر معظم الأفراد بما يسمى بضيق التنفس.

ويقول بعض الأطباء أن سبب عدم ظهور ضيق في التنفس هو أن مستوى ثاني أكسيد الكربون قد يظل طبيعيًا لدى هؤلاء الأفراد لذلك، فإنه لا يشير إلى أي استغاثة في ذلك الوقت.

bae297db0f.jpg

 

وغالبًا ما يكون الأشخاص الذين لديهم مقياس التأكسج النبضي أو الأكسجين الإضافي هم الأشخاص الذين أصيبوا بالفعل بأمراض مزمنة في الرئة أو القلب قبل جائحة كورونا، وعليهم أن يدركوا أنه يجب التعرف على الأعراض في وقت باكر مما يخبرهم به مقياس التأكسج النبضي.

علاوة على ذلك، يجب أن يكون لدى الأفراد الذين قد يعانون من نقص المناعة بسبب أمراض مناعية أخرى أو بسبب الأدوية التي يتناولونها والتي أضعفت جهاز المناعة لديهم وعيًا متزايدًا بأنهم قد يصابون بمضاعفات المرض.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا