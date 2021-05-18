شكرا لقرائتكم خبر عن 6 نصائح للوقاية من الانتفاخ وعسر الهضم .. ابعد عن السكر والألبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من الطبيعي أن تشعر ببعض الانتفاخ بعد تناول الطعام، ولكن إذا وصل الأمر إلى حد الانزعاج والألم، ينصح خبراء الصحة بأن يكون الوقت قد حان لإعادة التفكير في نظامك الغذائي.

ووفقًا لموقع "woman&home"، فإن الانتفاخ مشكلة شائعة أكثر مما كنت تعتقد في البداية، وأفاد ما يصل إلى 30٪ من الأشخاص بأن الانتفاخ يمثل مشكلة في الجهاز الهضمي تسبب عدم الراحة، مع حلول فصل الصيف، ونريد الاستمتاع الكامل بالأطعمة المفضلة دون القلق من الألم الناجم عن الانتفاخ.





إذا كنت تبحث عن طرق لتحسين صحة الجهاز الهضمي فهناك بعض النصائح البسيطة لتحسين نظامك الغذائي، وإذا كنت تعاني من ألم شديد، فقد لا تكون هذه النصائح علاجًا، يختلف جسم كل شخص، وفي الحالات الشديدة، يجب دائمًا طلب المشورة من طبيب أو أخصائي طبي للحصول على أفضل علاج.





1. تحسين نظامك الغذائي

إحدى الخطوات الأولى التي يمكنك القيام بها هي التحكم في نظامك الغذائي، يمكن أن يؤدي تقليل تناولك للسكر العالي والكربوهيدرات المكررة والأطعمة المصنعة الدهنية واستبدالها بوجبات مطبوخة في المنزل مصنوعة من مكونات غذائية كاملة طازجة إلى تحسينات ملحوظة فورية تقريبًا.

2. حاول التخلص من منتجات الألبان من نظامك الغذائي

يجد بعض الأشخاص أيضًا أن تجربة نظام غذائي خالٍ من الجلوتين أو الألبان لفترة قصيرة من الوقت يمكن أن يساعدهم في تحديد ما إذا كانت هذه الأطعمة محفزات أم لا، بمجرد تحديد الأطعمة المحفزة، يمكنك إجراء المزيد من التعديلات على نظامك الغذائي للحصول على جهاز هضمي أكثر صحة.

3. أوقات تناول الوجبات

في بعض الأحيان عندما نشعر بالتوتر، يكون رد فعلنا الأول هو تناول وجبتنا الخفيفة المفضلة للراحة وتشتيت انتباهنا، على الرغم من ذلك، يوصي خبراء التغذية بأن تكون على دراية بالمكان الذي تتناول فيه الطعام.

ويجب تجنب تناول الطعام أمام الكمبيوترأو التلفزيون أو الهاتف، وبدلاً من ذلك تناول الطعام ببطء، ومضغ الطعام بشكل صحيح، هو خطوة رئيسية أخرى في تقليل مستويات التوتر.

4. اشرب الشاي

تم استخدام الشاي والأعشاب للمساعدة في تقليل الأعراض، بما في ذلك الانتفاخ، إذا كنت بحاجة إلى تخفيف الأعراض، فقد وجد أن شاي أعشاب مصنوع من النعناع أو الزنجبيل له تأثير "طارد للريح" على الجهاز الهضمي.

جرب نقع ملعقة صغيرة من بذور الشمر في الماء الساخن واشربها كشاي بعد الأكل، أو امضغ بذور الشمر نفسها، سيقدم بعض المعالجين بالأعشاب أيضًا قطرات الشمر التي يمكن مزجها مع القليل من الماء وشربها بعد الأكل.

5. تناول المزيد من الأطعمة المرة

ينتج الكبد الصفراء ثم يخزن في المرارة حتى يحتاج إلى إطلاقه في الأمعاء لاستحلاب وتفتيت الدهون الغذائية، تساعد الأطعمة المرة على تحفيز الجهاز الهضمي، ما يؤدي إلى إطلاق الصفراء، لذلك إذا كنت تعاني من هضم الأطعمة الدهنية ، فقد يساعدك تناول سلطة مريرة كمقبلات أو كسلطة جانبية تحتوى على الجرجير أو الخرشوف، حاول إضافة القليل من عصير الليمون للحصول على دفعة إضافية .

6. ادخل مكمل غذائي في نظامك الغذائي

هناك حالات يمكن أن يكون فيها الانتفاخ علامة على عدم توازن الكائنات الدقيقة في القناة الهضمية، للمساعدة في حل هذه المشكلة، يوصي الخبراء بتناول مكمل يومي بالثوم والأوريجانو والبكتيريا الحية، وأشارت دراسة إلى وجود انخفاضًا كبيرًا في مشاكل الجهاز الهضمي.