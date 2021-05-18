شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فواكه منخفضة الكربوهيدرات يمكن إدراجها ضمن نظام الكيتو دايت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل نظام الكيتو دايت عن طريق وضع الجسم في الحالة الكيتونية حيث يحرق الدهون كوقود في حالة عدم وجود الكربوهيدرات، يجب أن تكون حريصًا جدًا فيما تتناوله حتى لا يتم إعاقة عملية الكيتوزيه، وبالتالي يعد اختيار الأطعمة المناسبة أمرًا مهمًا للغاية لتحقيق أفضل النتائج من نظام الكيتو دايت، دعنا نخبرك ما هي الفاكهة التي يمكن تناولها خلال نظام كيتو الغذائي، بحسب موقع "only my health".

البطيخ: فاكهة الصيف المحملة بالمحتوى المائي، بسبب ارتفاع تركيز الماء في البطيخ، وهى مناسبة لحمية الكيتو، لأن البطيخ 90٪ منه ماء، وهو أمر رائع لمتابعي حمية الكيتو، إلى جانب ذلك، هو مفيد لفقدان الدهون لأنه يحتوي على الأرجينين الذي يثبط حرق الدهون.

بطيخ الكيوي: فاكهة أخرى منخفضة الكربوهيدرات، يحتوي الكيوي على الماء وفيتامين ج ومعادن أخرى، يجب أن يكون لديك فى نظامك الغذائى هذه الفاكهة لفوائدها الوفيرة، الكيوى يحتوي أيضًا على كمية عالية من الألياف التي تعزز صحة الجهاز الهضمي عن طريق التخلص من السموم من الجسم. الكيوي: فاكهة أخرى منخفضة الكربوهيدرات، يحتوي الكيوي على الماء وفيتامين ج ومعادن أخرى، يجب أن يكون لديك فى نظامك الغذائى هذه الفاكهة لفوائدها الوفيرة، الكيوى يحتوي أيضًا على كمية عالية من الألياف التي تعزز صحة الجهاز الهضمي عن طريق التخلص من السموم من الجسم.

الكيوى

التوت الأزرق: مليء بالعناصر الغذائية الأساسية، الغنية بمضادات الأكسدة التي تعزز فقدان الوزن في النهاية. التوت الأزرق: مليء بالعناصر الغذائية الأساسية، الغنية بمضادات الأكسدة التي تعزز فقدان الوزن في النهاية.

التوت الأزرق البرقوق: يجب أن تتناوله ضمن نظام الكيتو الغذائي الخاص بك، هذه الفاكهة منخفضة الكربوهيدرات. البرقوق: يجب أن تتناوله ضمن نظام الكيتو الغذائي الخاص بك، هذه الفاكهة منخفضة الكربوهيدرات.

برقوق جوز الهند:يعتبر جوز الهند الخام رائعا عندما يتعلق الأمر بالأطعمة منخفضة الكربوهيدرات والطاقة العالية. جوز الهند:يعتبر جوز الهند الخام رائعا عندما يتعلق الأمر بالأطعمة منخفضة الكربوهيدرات والطاقة العالية.