شكرا لقرائتكم خبر عن حسب حالتك اعرف طرق علاج انسداد الأمعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الانسداد المعوى واحد من أبرز المشاكل التى يتعرض لها الكثيرون سواء كبار أو صغار ما يسبب ألما شديدا بالبطن وعدم القدرة على تناول الطعام والقيء والإمساك، قد يكون ذلك نتيجة التصاقات الأمعاء أو الفتق أو سرطان القولون وغيرها من الأسباب الأخرى، وحسب ما ذكره موقع mayoclinic يعتمد العلاج على حالة المريض وعمره، فعند الوصول إلى المستشفى، يعمل الأطباء أولاً على استقرار المريض حتى يتمكن من الخضوع للعلاج قد تتضمن العملية ما يلي:

1:إدخال أنبوب وريدي في الوريد في الذراع حتى يمكن نقل السوائل.

2:وضع أنبوب أنفي معدي عبر الأنف إلى المعدة لشفط الهواء والسائل والتخلص من الانتفاخ في البطن.

3:وضع أنبوب رفيع مرن (القسطرة) في المثانة لتصريف البول وجمعه لفحصه.

علاج الانغلاف

يتم استخدام حقنة شرجية هوائية أو بالباريوم كإجراء تشخيصي، وكعلاج للأطفال المصابين بالانغلاف، إذا كانت الحقنة الشرجية فعالة، فلن تحتاج إلى المزيد من العلاج عادةً.

علاج الانسداد الجزئي

إذا كنت تعاني من انسداد يمكن من خلاله لبعض الطعام والسوائل أن تمر عبره (انسداد جزئي)، فإنك قد لا تحتاج إلى المزيد من العلاج بعد استقرارك، ويمكن أن يوصي طبيبك بنظامٍ غذائي خاص قليل المحتوى من الألياف، بحيث يكون من الأسهل على أمعائك المسدودة جزئيًا معالجته وإذا لم يزل الانسداد من تلقاء نفسه، فإنّك قد تحتاج إلى الجراحة للتخفيف منه.

علاج الانسداد الكلي

في حالة عدم قدرة أي شيء على المرور عبر الأمعاء، ستحتاج عادة إلى جراحة لتخفيف الانسداد، سيعتمد الإجراء الذي تخضع له على سبب الانسداد والجزء المصاب من الأمعاء، تتضمن الجراحة عادةً استئصال الانسداد، علاوة على أي جزء من الأمعاء كان قد تعرض للموت أو التلف.

وبدلاً من ذلك، ربما يوصي الطبيب بعلاج الانسداد بواسطة دعامة معدنية ذاتية التمدد، حيث يتم إدخال الأنبوب الشبكي السلكي داخل القولون من خلال منظار داخلي يتم تمريره عبر الفم أو القولون، ويعمل الأنبوب على فتح القولون بالقوة حتى يمكن إزالة الانسداد.

عادة ما يتم استخدام الدعامات لعلاج الأشخاص المصابين بسرطان القولون، أو توفير الراحة المؤقتة للأشخاص الذين تشكّل الجراحة الطارئة خطرًا بالغًا عليهم. قد يستمر احتياجك إلى الجراحة بعد استقرار حالتك.

علاج الانسداد الزائف

إذا حدد طبيبك أن العلامات والأعراض الناجمة عن الانسداد الزائف، فقد يراقب حالتك لمدة يوم أو يومين في المستشفى، ويعالج السبب إذا كان معروفًا، يمكن أن يتحسن و من المرجح أن يتم إعطاؤك الطعام عبر أنبوب أنفي أو عبر الوريد للوقاية من سوء التغذية.

في الحالات التي يكون القولون متضخما فيها، يمكن أن يوفر علاج يدعى "تخفيف الضغط" الراحة، يمكن إجراء تخفيف الضغط عن طريق تنظير القولون، وهو إجراء يتم فيه إدخال أنبوب رفيع داخل فتحة الشرج ويوجّه إلى القولون كما يمكن إجراء تخفيف الضغط قبل الجراحة.