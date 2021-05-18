شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب جهاز هضمي يكشف حقيقة علاج العسل لفيروس الكبد B والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح طبيب الباطنية والجهاز الهضمي الدكتور عبد الله الذيابي حقيقة علاج العسل لفيروس الكبدB . وقال في تغريدة على حسابه بموقع”تويتر”، إن العسل و الحبة السوداء، والخلطات الشعبية ليس لها تأثير على نشاط الفيروس وتكاثره، ولا توجد طريقة علاجية في الطب الشعبي مثبت علمياً أنها مفيدة للمصابين بالفيروس. تجدر الإشارة إلى أن علامات وأعراض التهاب الكبدBما يلي: ألم البطن. البول الداكن. الحُمَّى. ألم المفاصل. فقدان الشهية. الغثيان والقيء. الضعف العام والإرهاق.

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