شكرا لقرائتكم خبر عن هل متلقي لقاح كورونا محصن من «المتحور الهندي»؟ دراسة تجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشفت دراسة حديثة، تم الكشف عن نتائجها ،يوم الاثنين، فعالية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بنسبة 97% ضد الإصابة بنسخة الفيروس المعروفة بالمتحور الهندي.

وشملت الدراسة التي أجريت في الهند، 3235 عاملا في مجال الصحة بالهند، 85 منهم مصابون بالمتحور، تلقوا جميعهم لقاحات أسترازينيكا.

وقال معد الدراسة أنوبام سيبال: “تأكدنا أن 97.38% من المطعمين محصنون من العدوى وأن معدل دخولهم المستشفى بلغ 0.06% فقط”، وفق صحيفة “تلغراف البريطانية”.

وقال أستاذ الطب بجامعة أكسفورد جون بيل لراديو “تايمر”: “النتائج حتى الآن واعدة.. المتحور الهندي يخضع للقاح مثل الآخرين”.

أما وزير الصحة البريطاني مات هانكوك فقال “هناك بيانات جامعة أكسفورد المبكرة تؤكد أن اللقاحات الحالية تعمل بشكل فعال ضد المتحور الهندي ما يبشر بالخير”.