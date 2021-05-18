شكرا لقرائتكم خبر عن خمول الجسم وجفاف الجلد علامات تدل على اضطرابات الغدة الدرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد الغدة الدرقية واحدة من أكبر الغدد الصماء فى الجسم، وهى غدة صماء لاقنوية وتفرز هرمونات فى الدم مباشرة، وتقع الغدة الدرقية فى مقدمة الرقبة أمام القصبة الهوائية وتشبه فى شكلها الفراشة، حيث تتكون من فصين أيمن وأيسر متتصلين ببعضهما، كما أن الغدة الدرقية من الغدد الأساسية اللازمة للحياة والتى تؤدى للوفاة فى حالة غياب هرموناتها وفقًا لما ذكره موقع "health line"



نقص الوزن

أبرز وظائف الغدة الدرقية:

1 -مسئولة عن عمليات التمثيل الغذائى "الأيض" فى الجسم وإنتاج الطاقة ومنها عمليات التمثيل الغذائى للبروتينات والكربوهيدرات والدهون.

2 -مسئولة عن نمو الجسم والنمو العقلى والبدنى ونمو الأعضاء التناسلية وعمليات توفير الطاقة والحرارة للجسم.

3 -يقوم هرمون الكالسيتونين بتنظيم مستوى الكالسيوم فى الدم بالتناغم مع هرمون الغدة الجار درقية.

شعور بالتعب والخمول .

تساقط الشعر وجفافه خصوصًا فى الجزء الخارجى من الحواجب .

جفاف الجلد .

اضطرابات فى ضربات القلب .

اضطرابات الدورة الشهرية عند السيدات .

زيادة الوزن .

نقص الاستيعاب الذهنى وصعوبة الفهم .

تورم بالرقبة فى حالة تضخم الغدة .

شعور مستمر بالدوخة وزيادة التبول .

أعراض اضطراب الغدة الدرقية التى تختلف مع شدة الإصابة وعمر المريض التالى:

أما عن الأسباب التى تسبب إصابة الغدة الدرقية فهي عدة ومن أبرزها نقص اليود واستخدام أدوية لعلاج أمراض أخرى بالجسم تؤثر على هرمونات الغدة الدرقية وتكوينها ، كما أن هناك أسباب وراثية ومنها وجود عيوب خلقية فى تكوينها ، وتعرض الشخص للضغوط النفسية ، بالاضافة إلى الطفرات الجينية بالجسم والتى تؤدى إلى انتشار الأورام بالغدة الدرقية.