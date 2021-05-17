شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق غذائية لإنقاص الوزن وتعزيز المناعة .. أضف القرفة للعصائر والكركم للحليب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعلم جميعًا أن تناول الطعام بشكل صحيح والحفاظ على نمط حياة صحي هو حجر الأساس للوقاية من الأمراض والبقاء بصحة جيدة، من المهم تناول نظام غذائي يساعد في تعزيز المناعة ويساعد أيضًا في السيطرة على الوزن خاصة أثناء العمل من المنزل بسبب الظروف التى فرضتها جائحة كورونا على العالم كله، فيما يلي قائمة بخمسة طرق غذائية يمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن وتعزيز مناعتك في نفس الوقت، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

- فيما يلى.. 5 طرق غذائية تساعد فى تعزيز المناعة وإنقاص الوزن:

1- استخدام زيت جوز الهند البكر

يعتبر زيت جوز الهند البكر نباتي وله مجموعة من الفوائد الصحية بما في ذلك إدارة الوزن وتقوية المناعة، حيث قُم بإضافة ملعقتين صغيرتين من زيت جوز الهند إلى العصير المفضل إليك أو إلى السلطة، كما يمكن استخدام زيت جوز الهند البكر فى الطهى والقلى وفى خبز الحلويات، حتى أن هناك بعض الناس يتناولون ملعقتين صغيرتين من هذا الزيت على الريق يوميًا.

2- استخدم الثوم

للثوم تأثير قوى فى تعزيز المناعة لأنه عامل قوي مضاد للميكروبات، ولعل أفضل طريقة لاستهلاكه هي تضمينه في الصلصات، حيث إن لها أيضًا خصائص مضادة للفيروسات والأكسدة وكلها تعزز بدورها مناعة الجسم.

3- خل التفاح

خل التفاح يمنحك شعورًا بالشبع والامتلاء لفترة طويلة كما يمنع ارتفاع درجة حرارة الجسم، حيث يحتوى خل التفاح على حمض الكلوروجينيك وهو أحد مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في خفض الدهون الحشوية، ولعل تناول ملعقة أو اثنين من خل التفاح المخفف بالماء قبل الوجبات يساعد فى منع متلازمة التمثيل الغذائي وبالتالي تقليل السمنة وإدارة الوزن.

4- مسحوق القرفة مع الفاكهة

يعتبر مسحوق القرفة من الأطعمة الخارقة التي يمكن العثور عليها في كل مطبخ، يمكن إضافة القرفة إلى عصائر الفواكه والحليب المخفوق وحتى الشاي الأخضر، حيث أن نصف ملعقة صغيرة من القرفة الطازجة فعالة لفقدان الوزن وتقوية المناعة.

5- إضافة الكركم إلى الحليب

الكركم هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تستخدم بشكل شائع لتعزيز المناعة، حيث يمكن إضافته إلى الحليب والعصائر للحصول على أفضل النتائج.