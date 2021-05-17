الهند تطلق عقاراً جديداً لعلاج فيروس كورونا

محمد الفلاح - الإثنين 17 مايو 2021

بدأت الهند في توزيع عقار تم تطويره حديثا لعلاج أعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تردد أنه يقلل من اعتماد المرضى على الأكسجين ويعجل بشفائهم.



وتم تطوير عقار 2 دي أوكسي دي جلوكوز (2 -دي جي) من قبل مختبر منظمة البحث والتطوير الدفاعية الهندية ومختبرات "دكتور ريدي" وهي شركة مستحضرات طبية هندية عالمية متعددة الجنسيات مقرها في مدينة حيدر آباد. وقد بدأ التوزيع اليوم الاثنين.

وأطلق وزير الدفاع الهندي راجناث سينج ووزير الصحة هارش فاردان الدفعة الأولى من الدواء في العاصمة الهندية وسوف تستخدم في البداية في مستشفيات المدينة.

بيد أن بعض الخبراء شككوا في فعالية الدواء الجديد، قائلين إنه لم يتم نشر أدلة كافية من المرحلة الثانية والثالثة من التجارب السريرية.

وأعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم تسجيل 281 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وهذه تعد أول مرة منذ 21 أبريل الماضي تسجل فيها الهند حصيلة إصابات أقل من 300 ألف حالة.

يذكر أن الهند سجلت بشكل رسمي نحو 25 مليون إصابة، وهو ثاني أعلى معدل إصابات في العالم بعد الولايات المتحدة، كما سجلت 274390 حالة وفاة. ويؤكد الخبراء أنه من المرجح أن الرقم الحقيقي أعلى بكثير في الواقع.