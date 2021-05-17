لقاح كورونا يحمي المسنين من السلالة الهندية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الصحة البريطاني، الإثنين، إن المؤشرات الأولية تدل على أن اللقاحات تحمي المسنين من السلالة المقلقة التي ظهرت لأول مرة في الهند.

وأضاف مات هانكوك للبرلمان أن معظم الذين نُقِلوا إلى المستشفيات مصابين بالسلالة الهندية لم يتلقوا اللقاح.

وأشار إلى أن هناك 2323 إصابة مؤكدة بسلالة بي.1.‭‭617‬‬.‭‭2‬‬ وأن العدد الأكبر من بين 19 فردا نقلوا للمستشفى في بلدة بولتون بشمال غرب البلاد لم يتلقوا التطعيم.



وتابع: "هذا يدل على أن السلالة الجديدة غير قادرة فيما يبدو على إصابة المجموعات كبيرة السن والحاصلة على التطعيم، ويؤكد مرة أخرى على أهمية الحصول على اللقاح".