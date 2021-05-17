منظمة الصحة: العالم دخل مرحلة "التمييز العنصري في اللقاحات"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الإثنين، إن العالم وصل إلى حالة "التمييز العنصري في اللقاحات"، ولم يعد معرضاً فقط لخطر بلوغ هذا الوضع.

وأضاف أمام اجتماع افتراضي لمنتدى باريس للسلام: "المشكلة الكبرى هي عدم المشاركة. لذلك فالحل هو مزيد من المشاركة".



وفي وقت سابق دعا جيبريسوس مصنعي اللقاحات المضادة لكوفيد-19 إلى إتاحة الجرعات لبرنامج "كوفاكس"، الذي يهدف إلى توفير اللقاحات للدول الفقيرة، بشكل أسرع مما هو مقرر نظرا لنقص الإمدادات الناجم عن اضطراب الصادرات الهندية.

وتسبب فيروس كورونا بوفاة 3,381,042 شخصاً في العالم منذ نهاية ديسمبر/كانون الأول 2019، حسب تعداد أجرته وكالة "فرانس برس" استناداً إلى مصادر رسميّة، الإثنين، عند الساعة 10,00 بتوقيت جرينتش.



والولايات المتحدة هي أكثر الدول تضررا لناحية الوفيات (585,970) تليها البرازيل (435,751) والهند (274,390) والمكسيك (220,433) والمملكة المتحدة (127,679).