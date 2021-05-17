شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة أمريكية: استخدام الأسبرين دون الرجوع للطبيب يهدد صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصلت دراسة صادرة عن جامعة ديوك الأمريكية، إلى أن تناول جرعات محددة من الأسبرين يعد خطوة آمنة وفعالة لمنع مشاكل القلب والسكتات الدماغية الإضافية، طبقًا لما ورد في موقع ميديكال إكسبريس.

وأشار الباحثون إلى أن تناول الأسبرين منخفض القوة أو منتظمًا، فى صورة جرعتين يخفض خطر الإصابة بمشاكل القلب والسكتات الدماغية، مع التحذيرات بخطوة تناول جرعات عالية من الأسبرين التى تؤدى إلى حدوث مضاعفات عديدة.

وحذرت الدراسة من أنه لا يوجد سبب محدد لتناول جرعة أعلى من 325 ملليجرام، من الأسبرين، الذى يساعد فى منع تجلط الدم، ولكن لا يُنصح به للأشخاص الأصحاء الذين لم يصابوا بعد بأمراض القلب لأنه ينطوي على خطر النزيف.

وأظهرت الدراسة فوائد الأسبرين على الصحة للأشخاص الذين أصيبوا بالفعل بنوبة قلبية أو انسداد الشرايين التي تتطلب دعامة، لكن مع تناول جرعات محددة.

واعتمدت الدراسة على تحليل بيانات حوالي 15000 شخص، لتناول جرعة منخفضة أو عادية من الأسبرين، والتي تم تناولها بدون وصفة طبية، حيث تبين أن نسبة كبيرة منهم يتناولون بالفعل جرعة منخفضة دون الرجوع للطبيب.

وتوصلت النتائج أن استخدام المرضى لجرعات الأسبرين المنخفضة او العالية، دون وصفة طبية أدى إلى وفاة حوالي 7٪ من المشاركين بالدراسة، كما أدى إلى دخول البعض إلى المستشفى بسبب نوبة قلبية أو سكتة دماغية، فى حين عانى حوالى 1% من النزيف الحاد.

وأوصت الدراسة بضرورة تجنب تناول الأسبرين دون وصفة طبية، مضيفة: "لا يجب أن يتخذ المرضى قرارات بشأن استخدامه بأنفسهم، ولابد من عدم اتخاذ القرارات بشأن تغيير جرعات الأسبرين دون الرجوع للطبيب".