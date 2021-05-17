شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أطعمة سحرية لعلاج الحمى ونزلات البرد.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد التعامل مع الحمى صراعًا شاقًا لأنه يستنزف طاقتك تمامًا مما يجعلك ضعيفًا وهشًا، حيث يحتاج الجسم إلى تناول أطعمة يسهل هضمها وتوفر الطاقة في نفس الوقت، ويعد اختيار النوع المناسب من الطعام لتناوله أمرًا ضروريًا من أجل التعافى سريعًا، فمن المهم تجنب الأطعمة المقلية والسكرية أثناء مرحلة التعافى من الحمى، ومن أبرز الأطعمة التى تحتوى على عناصر غذائية أساسية ومفيدة للجسم لعلاج الحمى وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا"، الآتى: