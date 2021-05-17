- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى لارتفاع ضغط الدم.. تعرف على الفارق بين ارتفاع وانخفاض الضغط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يحتفل العالم غدًا باليوم العالمي لضغط الدم، الذي يوافق 17 مايو من كل عام، وضغط الدم واحد من أكثر الأمراض انتشارًا في جميع أنحاء العالم، هو أحد العناصر الحيوية التي تعتمد عليها صحتك العامة، تشير مستويات ضغط الدم الطبيعية إلى أن تدفق الدم من قلبك إلى جميع الأعضاء يتم بالطريقة الصحيحة، تساعد مراقبة ضغط الدم في تحديد المشكلات المحتملة المتعلقة بقلبك، في هذا اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم، سنخبرك عن ارتفاع ضغط الدم وانخفاض ضغط الدم، تعرف على أسبابها وأعراضها وعوامل الخطر، بحسب موقع "only my health".
أسباب ارتفاع ضغط الدم
هناك نوعان من ارتفاع ضغط الدم الابتدائي والثانوي، في حين أن ارتفاع ضغط الدم الأساسي مرتبط بالعمر، وإليك الأسباب المحتملة لارتفاع ضغط الدم الثانوي:
- أمراض الغدة الدرقية.
- مشاكل الكلى.
- عيوب خلقية في الأوعية الدموية.
- الاستهلاك المنتظم لحبوب منع الحمل.
- توقف التنفس أثناء النوم.
مضاعفات ارتفاع ضغط الدم
إن ارتفاع ضغط الدم ليس مجرد حالة واحدة ولكنه يمكن أن يؤدي إلى مجموعة من الأمراض، يمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم غير المعالج النوبات القلبية والسكتة الدماغية ومتلازمة التمثيل الغذائي ومضاعفات الأوعية الدموية والخرف والضعف الإدراكي وتمدد الأوعية الدموية.
أعراض انخفاض ضغط الدم
فيما يلي بعض علامات انخفاض ضغط الدم وأعراضه وتشمل:
-التعب الشديد
-الدوخة
-الغثيان
- الإغماء
-ضعف التركيز
- الرؤية الضبابية
ضغط الدم
أسباب انخفاض ضغط الدم
فيما يلي قائمة بالعوامل المحتملة التي يمكن أن تتسبب في انخفاض مستويات ضغط الدم بشدة وتؤدي إلى انخفاض ضغط الدم وهي: فقدان الدم الغزير، والجفاف الحاد، والحساسية المفرطة أو الحساسية الشديدة، والحمل، ونقص فيتامين ب 12.
انخفاض ضغط الدم
مضاعفات انخفاض ضغط الدم
يعتبر انخفاض ضغط الدم أكثر خطورة من ارتفاع ضغط الدم، هذا لأنه بصرف النظر عن التسبب في أمراض طويلة الأمد، يؤثر انخفاض ضغط الدم أيضًا على أنشطتك اليومية بنوبات من الدوخة والتعب بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤثر حالة انخفاض ضغط الدم أيضًا على مستويات الأكسجين في الدم من خلال التأثير على تدفق الأكسجين في الجسم بمرور الوقت، يمكن أن يصبح نقص الأكسجين مهددًا للحياة، إذا كنت تعاني من صداع مع رؤية ضبابية ، فقد يكون ذلك بسبب انخفاض ضغط الدم.