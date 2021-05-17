شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى لارتفاع ضغط الدم.. تعرف على الفارق بين ارتفاع وانخفاض الضغط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل العالم غدًا باليوم العالمي لضغط الدم، الذي يوافق 17 مايو من كل عام، وضغط الدم واحد من أكثر الأمراض انتشارًا في جميع أنحاء العالم، هو أحد العناصر الحيوية التي تعتمد عليها صحتك العامة، تشير مستويات ضغط الدم الطبيعية إلى أن تدفق الدم من قلبك إلى جميع الأعضاء يتم بالطريقة الصحيحة، تساعد مراقبة ضغط الدم في تحديد المشكلات المحتملة المتعلقة بقلبك، في هذا اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم، سنخبرك عن ارتفاع ضغط الدم وانخفاض ضغط الدم، تعرف على أسبابها وأعراضها وعوامل الخطر، بحسب موقع "only my health".