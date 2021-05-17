شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميل: لقاح أسترازينيكا يحمى بنسبة 97% من السلالة الهندية لفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مات هانكوك، وزير الصحة البريطاني اليوم الإثنين، إن المؤشرات الأولية تشير إلى أن اللقاحات تحمي كبار السن من المتغير المثير للقلق الذي تم اكتشافه لأول مرة في الهند، وإن معظم الأشخاص الذين نقلوا إلى المستشفى بعد إصابتهم بفيروس كورونا لم يتم تطعيمهم، وذلك وفقا لما ذكره موقع رويترز.

وأكدت دراسة حديثة، إن لقاحات فيروس كورونا فعالة بنسبة 97% ضد العدوى من السلالة الهندية لفيروس كورونا.

قال مات هانكوك إن هناك 2323 حالة مؤكدة لمتغير B.1.617.2، وفي بلدة بولتون الشمالية الغربية، لم يتم تطعيم غالبية الأشخاص الــ19 الذين تم نقلهم إلى المستشفى على الرغم من أنهم مؤهلون.

وقال هانكوك للبرلمان: "هذا يظهر أن البديل الجديد لا يميل إلى اختراق المجموعات الملقحة الأقدم، ويؤكد مرة أخرى أهمية الحصول على اللقاح".

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يدعي العلماء أن اللقاحات تمنع 97% من إصابات كورونا من السلالة الهندية.

قال الباحث الرئيسي الذي أجرى دراسة على العاملين في مجال الرعاية الصحية في الهند، إن أولئك الذين أعطوا جرعة واحدة من لقاح أسترازينيكا AstraZeneca تمتعوا بنسبة 97.38 % من الحماية من العدوى.

كان خطر دخولهم المستشفى بسبب السلالة 0.06 % فقط، وفقًا للبحث في مستشفى إندرابراسثا أبولو في نيودلهي.

تقدر هيئة الصحة العامة في إنجلترا أن اللقاحات يمكن أن تمنع حوالي 70% من الانتقال ضد متغير كينت.

لا يُعرف الكثير عن مدى نجاح عمل اللقاحات في البديل الهندي لأن المملكة المتحدة سجلت فقط 1313 حالة.

كشف وزير الصحة مات هانكوك، أنه من بين 18 شخصًا تم نقلهم إلى المستشفى مع البديل في نقطة بولتون الساخنة، تم تطعيم شخص واحد فقط بالكامل، على الرغم من أن معظمهم كانوا مؤهلين، مضيفا، إن المريض الذي تم تطعيمه بالكامل كان "ضعيفًا للغاية" وبالتالي كان عرضة للعدوى، وكان 5 مرضى آخرين قد تلقوا الجرعة الأولى فقط.

وأضافت الصحيفة، إن البيانات من الدراسات المعملية حول فعالية اللقاحات على السلالة الجديدة كانت "واعدة إلى حد ما".

وقال السير جون بيل من جامعة أكسفورد التي تجري البحث، إن البديل الجديد يبدو أنه يقلل بشكل طفيف من القدرة على تحييد الفيروس

لم تسجل الدراسة في مستشفى إندرابراثا أبولو في نيودلهي أي وفيات أو حالات دخول إلى وحدة العناية المركزة بين المرضى الذين تم تطعيمهم بلقاح استرازينيكا، حيث أكد الباحثون إن الدراسة سلطت الضوء على قوة التطعيم.

وقال الدكتور أنوبام سيبال، المدير الطبي للمجموعة، لصحيفة التلجراف: "أظهرت دراستنا أن 97.38% من الذين تم تطعيمهم محميون من عدوى كورونا، وأن معدل دخول المستشفى كان 0.06 % فقط".