كورونا في أفريقيا.. 3 دول عربية بين الأكثر تضررا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في أفريقيا بلغ 4.685.412 إصابة.

وبحسب المركز فقد بلغ عدد الوفيات 126.161 وفاة، بينما تعافى 4.239.709 مصابين في جميع أنحاء القارة، وأوضح المركز أن جنوب أفريقيا، والمغرب، وتونس، وإثيوبيا، ومصر، تعد أكثر الدول تضررا في القارة.

بدورها، أعلنت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، أن تباطؤ حملات التطعيم ضد مرض "كوفيد-19"، وظهور سلالات جديدة، يزيدان من خطر حدوث موجة جديدة من الإصابات في أفريقيا.

وقالت المنظمة إن التأخيرات ونقص إمدادات اللقاحات تدفع دولا أفريقية للتراجع أكثر وراء بقية دول العالم في تنفيذ حملات التطعيم ضد "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا، ولا تشكل القارة الآن سوى 1 % من اللقاحات التي تم إعطاؤها على مستوى العالم، متراجعة من 2% قبل أسابيع قليلة.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أنه في ظل انتشار سلالات جديدة، وتدني مستويات التطعيم، وانخفاض الالتزام بالإجراءات الوقاية، وتخفيف القيود، باتت ظروف تفش جديدة قائمة.