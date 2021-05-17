سان مارينو تسجل "الظهور الأول" في سوق السفر العربي بدبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تشارك جمهورية "سان مارينو" للمرة الأولى خلال فعاليات معرض سوق السفر العربي "ATM" بعرض معالم الجذب والوجهات السياحية والتراثية لديها.

كما تعرض "سان مارينو" خلال جناحها بالمعرض، الرؤى، والأفكار المتعلقة بمشاركتها في "معرض إكسبو دبي" في وقت لاحق من هذا العام .

وسيحضر كل من فيديريكو بيديني أماتي، وزير السياحة والمعارض بجمهورية "سان مارينو"، وماورو ماياني، المفوض العام لسان مارينو إلى إكسبو 2020 دبي فعاليات الحدث .

وحسب وكالة أنباء الإمارات، أعرب فيديريكو بيديني أماتي، وزير السياحة والمعارض في جمهورية سان مارينو عن سعادته بالمشاركة في المعرض وأن يشارك في تبادل الرؤى حول التطورات الجديدة في مجال السياحة.

كما أعرب عن سعادته بالمشاركة في المعرض، لتسليط الضوء على مشاركة بلاده في معرض "إكسبو دبي" للمساعدة في إعادة بناء الثقة في السفر وإبراز جاذبية جمهورية سان مارينو للسائحين المحتملين.

واعتبر، أن معرض "سوق السفر العربي" فرصة متميزة لتقديم لمحة عن الثقافة والاهتمامات المشتركة.

وأكد، حرصه على أن يرى الزوار قطعة من "سان مارينو" على أرض الإمارات العربية المتحدة حيث توجد قطعة أثرية فريدة من نوعها عبارة عن مشبك "بروش" على شكل نسر معروض حاليًا في متحف اللوفر أبو ظبي.

وسيقوم ماورو ماياني سفير سان مارينو لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، ومفوضها العام لمعرض إكسبو 2020 خلال العرض التقديمي لجناحهم بالمعرض بكشف النقاب عن الموضوع الرئيسي والعنوان الخاص بجناح سان مارينو في معرض إكسبو.

وسيكون جناح "سان مارينو" ضمن أجنحة "منطقة الفرص" حيث سيتم تخصيص الجناح ليمثل نسخة طبق الأصل من "كنز دومانيانو" الذي تم العثور عليه في سان مارينو في أواخر القرن التاسع عشر.

وأكد ماياني حرصهم على تقديم بلادهم كوجهة جاذبة لمختلف أنواع المسافرين حيث يمكن للسياح الاستمتاع بجولات السياحة الإيطالية الكلاسيكية، وحضور الفعاليات الثقافية، والمهرجانات، التي تنظم بشكل رئيسي خلال أوقات الصيف مع الاهتمام أيضاً بقطاع سياحة حفلات الزفاف.

وعلى جانب آخر تعد سان مارينو أيضًا وجهة تسوّق مميزة من خلال ما تزخر به مدينتها القديمة من متاجر ومحلات تجارية بالإضافة إلى مركزها للتسوق الجديد تماماً "سان مارينو أوتليت إكسبرينس" وهو واحد من أكبر مراكز بيع الأزياء الإيطالية في شمال إيطاليا، والذي سيتم افتتاحه في الـ24 من شهر يونيو/ حزيران المقبل.

ويتواجد بمعرض "سوق السفر العربي" كلّ من هيئة السياحة في سان مارينو جنباً إلى جنب مع ممثلي مركز "سان مارينو أوتليت إكسبرينس" ومنظمي الرحلات السياحية إلى سان مارينو "موندو إيماجيني" و"بوديوم تور أوبيراتور" وذلك ضمن جناح الهيئة الوطنية الإيطالية للسياحة "ENIT".

وجمهورية سان مارينو تقع في شمال إيطاليا، وهي دولة مستقلة تأسست قبل أكثر من 1700 عام وتبلغ مساحتها 24 ميلاً مربعاً ويسكنها 33 ألف نسمة.

ويقام سوق السفر العربي بنسخته الـ28 لهذا العام تحت شعار "بزوغ فجر جديد للسفر والسياحة" حيث ستكون نسخة هذا العام من المعرض هجينة، تشتمل على نسخة حية تقام في مركز دبي العالمي للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من 16 إلى 19 مايو/ أيار الحالي، وذلك إلى جانب حدث افتراضي يعقد بعد انتهاء الحدث الرئيسي بأسبوع، وتحديداً في الفترة بين 24 و26 مايو/ أيار 2021، ويتخلله العديد من الجلسات واللقاءات الافتراضية.

