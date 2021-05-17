مشاورات أمريكية للتهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان عن اتصالات بشأن الأزمة الإسرائيلية الفلسطينية الحالية.

وقال سوليفان في تغريدة إنه تحدث مع نظيره الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه تحدث أيضا مع الحكومة المصرية بشأن الأزمة ذاتها.

وأضاف سوليفان أن الولايات المتحدة منخرطة في مباحثات دبلوماسية هادئة ومكثفة وستستمر جهودها لتهدئة الأوضاع في المنطقة.



وأعلن البيت الأبيض أن هدف إدارة الرئيس جو بايدن لا يزال خفض العنف وإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.



وقال البيت الأبيض في بيان إنه على الطرفين الانخراط في حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

يأتي ذلك فيما بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي مع أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تناول أيضا سبل تخفيف حدة التوترات وتعزيز الجهود العالمية المبذولة من أجل وقف أعمال العنف في إسرائيل وفلسطين والانتقال إلى حلول شاملة ومستدامة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الإثنين، استهداف 6 مواقع لإطلاق الصواريخ تحت الأرض و10 مراكز إطلاق أرضية في قطاع غزة.

يأتي ذلك بعد وقت قصير من قصف الفصائل الفلسطينية قاعدة "تل نوف" الجوية الإسرائيلية، وعدد من المستوطنات والمدن القريبة من قطاع غزة برشقات صاروخية متتالية.

ولليوم الثامن على التوالي، يتواصل التصعيد في الأراضي الفلسطينية، إثر شن إسرائيل عشرات الغارات بشكل يومي على غزة، وإطلاق الفصائل الفلسطينية صواريخ تخطى عددها الـ2000 صاروخ حتى اليوم.