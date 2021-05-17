شكرا لقرائتكم كرفس وبنجر وسبانخ.. أفضل 8 عصائر لوزن أقل وصحة أفضل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يمكن أن تكون العصائر طريقة سريعة ومريحة للحصول على بعض العناصر الغذائية الإضافية في النظام الغذائي وتعزيز فقدان الوزن.

لكن، وبحسب ما نشره موقع "هيلثلاين" Healthline، المعني بالشؤون الصحية، تحتوي بعض أنواع العصير على نسبة عالية من السكر وألياف قليلة، مما يمكن أن يزيد من عدد من السعرات الحرارية التي يتم تناولها بما يؤدي إلى زيادة الوزن بمرور الوقت، وهو ما ينطبق أيضا على العديد من العصائر المحفوظة، التي غالبًا ما تكون مليئة بالسكر والنكهات الاصطناعية والمواد الحافظة.

عصائر طبيعية ومفيدة

إلا أن هناك الكثير من العصائر الصحية واللذيذة التي يمكنك صنعها في المنزل مع مراعاة الاحتفاظ بكمية أكبر من الألياف، والتي يمكن أن تساعد في تعزيز الشعور بالامتلاء والشبع، والتي تساعد على فقدان الوزن أيضًا، كما يلي:

عصير الكرفس

1- عصير الكرفس

أصبح عصير الكرفس مؤخرًا مشروبًا شائعًا بين الكثيرين من المهتمين بتحسن الصحة بشكل عام، حيث إنه منخفض السعرات الحرارية ويحتوي أيضًا على ماء بنسبة تزيد عن 95%.

وتشير الدراسات إلى أن اختيار الأطعمة والمشروبات ذات السعرات الحرارية المنخفضة يمكن أن يكون مفيدًا لفقدان الوزن وحرق الدهون.

ويعتبر عصير الكرفس مصدرًا رائعًا لمضادات الأكسدة والمركبات النباتية المفيدة، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي ومكافحة الالتهابات.

عصير البنجر

2- عصير البنجر

يهتم الكثير من الرياضيين بتناول عصير البنجر بهدف تعزيز أدائهم، لأنه يحتوي على مركبات مفيدة مثل النترات الغذائية.

يمكن أن تساعد النترات الغذائية في زيادة كفاءة العضلات والقدرة على التحمل، وكذلك تقليل مستويات ضغط الدم عن طريق توسيع الأوعية الدموية.

عصير الرمان

3- عصير رمان

يعتبر عصر الرمان لذيذًا ومنعشًا، بالإضافة إلى كونه مشروبًا صحيًا ومنخفض السعرات الحرارية يسهم تناوله في فقدان الوزن.

تشير بعض الأبحاث العلمية إلى أن الرمان يمكن أن يساعد في منع ارتفاع السكر في الدم ويقلل الشعور بالجوع.

عصائر خضراء طبيعية

4- عصير الخضراوات

وعلى الرغم من أن المكونات الدقيقة للعصائر الخضراء يمكن أن تختلف، إلا أن معظمها يتميز بالخضراوات الورقية مثل الكرنب أو السبانخ أو الملفوف.

إن هذه المكونات غنية بالألياف وقليلة السكر ومليئة بمضادات الأكسدة المضادة للالتهابات.

ومن المثير للاهتمام أن الدراسات تشير إلى أن زيادة تناول للفواكه والخضراوات ربما يكون مرتبطًا بانخفاض وزن الجسم أو تقليل خطر زيادة الوزن بمرور الوقت.

ومن السهل تحضير العصائر الخضراء بما يناسب مختلف الأذواق من خلال تبديل المكونات، حسب ما يفضله كل شخص، فعلى سبيل المثالي يمكن صنع عصير أخضر في المنزل بمكونات بسيطة من خلال مزج السبانخ والخيار والتفاح الأخضر والكرفس.

وينصح الخبراء باستخدام الخلاط بدلاً من العصارة، من أجل الحصول على فائدة إضافية تتمثل في جميع العناصر الغذائية والألياف من الخضراوات الورقية، بما يجعلها أكثر إشباعًا وخسارة للوزن الزائد.

عصير البطيخ

5- عصير بطيخ

يتميز عصير البطيخ بمذاقه الحلو وتأثيره المنعش والمغذي، إلى جانب انخفاض سعراته الحرارية. يعد البطيخ مصدرًا رائعًا للمغذيات المفيدة صحيًا للقلب مثل البوتاسيوم ومضادات الأكسدة الداعمة للمناعة وفيتامينات A و C.

ويحتوي البطيخ على نسبة عالية من الماء، مما يساعد على إنقاص الوزن والشعور بالشبع.

ليمون وزنجبيل

6- عصير الليمون والزنجبيل الأخضر

يمكن أن يكون عصير الليمون والزنجبيل الأخضر إضافة حيوية ولذيذة لنظام غذائي صحي يساعد على فقدان الوزن الزائد في نفس الوقت.

ويمكن أن يساعد الليمون في إضافة نكهة إلى المشروب فضلا عن منح بعض مضادات الأكسدة الإضافية.

وتظهر بعض الدراسات التي أجريت على البشر والحيوانات أيضًا أن الزنجبيل يمكن أن يساعد في زيادة التمثيل الغذائي وتقليل الشهية وتعزيز فقدان الوزن.

ويمكن تحضير العصير من خلال إضافة قطعة صغيرة من الزنجبيل المقشر وبعض عصير الليمون الطازج وكوب واحد (30 غراما) مع قليل من السبانخ النيئة.

عصير الجزر

7- عصير الجزر

يشتهر عصير الجزر بأنه مشروب كثيف التغذية، حيث يحتوي على الكثير من فيتامين A"" والكاروتينات الصحية الأخرى في كل حصة.

ويمكن أن يساعد أيضًا مزج الجزر بدلاً من عصره في زيادة نسبة الألياف، التي يتم تناولها، بما يعزز الشعور بالامتلاء والمساعدة في تنظيم الشهية.

عصائر طبيعية ومفيدة

8- عصير التفاح والكرنب

يمكن أن يكون عصير التفاح والكرنب بديلاً صحيًا وعالي الألياف لعصائر الفاكهة السكرية المحفوظة.

يساعد الكرنب على استقرار مستويات السكر في الدم بعد الوجبات في كل من البشر والحيوانات، فيما يحتوي التفاح على نسبة عالية من الألياف ومجموعة من العناصر الغذائية الأخرى.

وتوصلت الأبحاث العلمية إلى أن تناول التفاح يرتبط بزيادة فقدان الوزن وتحسين جودة النظام الغذائي للأطفال والبالغين.

ويمكن تحضير عصير تفاح بالكرنب ببساطة من خلال مزج حفنة من أوراق الكرنب مع شرائح قليلة من التفاح، كما يمكن زيادة النكهة والفوائد الصحية عن طريق إضافة مكونات أخرى مثل الكرفس أو عصير الليمون أو الزنجبيل أو الجزر.