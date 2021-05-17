شكرا لقرائتكم خبر عن فئات ممنوعة من خلع "الكمامة" بعد تلقى جرعات تطعيم كورونا .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت مراكز السيطرة على الأمراض CDC، بعض الفئات التي يجب عليها الالتزام بارتداء الأقنعة، رغم تناول الجرعات الكاملة للقاحات فيروس كورونا، حيث تبين أن هؤلاء الأشخاص معرضون الى العدوى حتى اذا تلقوا التطعيم بالكامل، طبقا لما ورد في شبكة CNN.



فئات لابد ان ترتدى الاقنعة برغم تلقى لقاحات كورونا

وأشارت مراكز السيطرة على الأمراض، إلى أن الأطفال في مقدمة هؤلاء الفئات التي يجب عليها الالتزام بارتداء الأقنعة أثناء الذهاب للمدرسة، وكما حذر الخبراء الأشخاص الذين يعانون من حالة مرضية أو يتناولون أدوية تضعف جهاز المناعة، من خلع الأقنعة وضرورة الاستمرار في اتخاذ جميع الاحتياطات.

ومن بين هؤلاء الفئات أيضًا الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة، فلابد من التشاور مع أطبائهم قبل اتخاذ قرار بالتوقف عن ارتداء القناع، وأيضا الأشخاص الذين خضعوا لعمليات زرع الأعضاء أو يخضعون للعلاج الكيميائي، قد لا يتمتعون بنفس القدر من الحماية من لقاحات كورونا لانتقال العدوى.

وذكر الخبراء بمراكز السيطرة على ضرورة توخى الحذر لدى مرضى الغسيل الكلوى لأنهم أيضًا لايتمتعون من الحماية جراء العدوى برغم تلقى التطعيم كاملا، بجانب مرضى نقص المناعة أو الايدز، حيث يصبح الجسم في تلك الحالة غير قادر على مكافحة العدوى من الفيروس.

وأوصت مراكز السيطرة على الأمراض مرضى زراعة الأعضاء بتناول الأدوية اليومية التي تثبط جهاز المناعة لمنعه من رفض العضو الجديد، كما حذرت أيضا المرضى الذين يتلقوا العلاج الكيميائي الذى يعمل عن طريق قتل نمو الخلايا لمنع الخلايا السرطانية من التكاثر، وبالتالي إضعاف جهاز المناعة.

وأشارت إلى أن من بعض أنواع العلاج المناعى وزرع الخلايا الجذعية ونخاع العظام والأدوية الأخرى يمكن أن تضعف بشدة جهاز المناعة.

وعلى مرضى السكرى أيضا توخى الحذر في ارتداء الأقنعة لأنه ثبت أن هذا المرض يعمل على ضعف المناعة، حيث يوجد 34.2 مليون شخص يعيشون مع مرض السكري في الولايات المتحدة، كما يعانى 88 مليونًا آخرين يعانون من مقدمات السكري، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وأكد الخبراء أن مرض السمنة من بين الأمراض التي ترتبط بضعف جهاز المناعة، حيث يوجد أكثر من 40٪ من الأمريكيين يعانون من السمنة وكذلك أمراض الكلى المزمنة والكبد والقلب والشيخوخة.

ومرضى السرطان أيضا من المرضى الذين لابد أن يلتزموا بارتداء الأقنعة لأنهم قد يعانوا من ضعف الجهاز المناعى.

وأوصت مراكز السيطرة المرضى الذين يعانون من أمراض القلب الذين تم تطعيمهم بالكامل ايضا، باتباع إرشادات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها فيما يتعلق بارتداء الأقنعة والتباعد الاجتماعي.

كما أوضحت أيضا أن النساء الحوامل أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا الشديد، ولابد من الالتزام بالتباعد الاجتماعى أيضا.