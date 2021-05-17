شكرا لقرائتكم خبر عن أسوأ 4 أطعمة تقاوم الأنسولين وتعزز دهون البطن.. أبرزها الآيس كريم والبسكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترتبط الدهون الحشوية التى تتركز فى منطقة البطن، بمقاومة الأنسولين مما يجعل من الصعب تغييرها، حيث أن ارتفاع مستويات السكر في الدم ومقاومة الأنسولين ليست مقلقة فقط لمرضى السكري بل يمكن أن يؤثر ذلك بشكل كبير على الدهون الحشوية مما يزيد من صعوبة حرق دهون البطن، لذلك من المهم الحفاظ على مستويات السكر فى الدم، ووفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس" فإن هناك أسوأ أربعة أطعمة معروفة بأنها ترفع مستويات السكر في الدم مما يجعل فقدان الدهون الحشوية أكثر صعوبة.

أسوأ 4 أطعمة ترفع مستويات السكر في الدم وتصعب من مهمة حرق دهون البطن:

1- الآيس كريم

يشتهر الآيس كريم باحتوائه على نسبة عالية من السكر بشكل لا يصدق، ما يترتب عليه ارتفاع مستويات الأنسولين ورفع مستويات السكر في الدم، ومع ارتفاع مستويات الأنسولين يصبح من الصعب حرق دهون البطن.

2- الهامبورجر

عندما يتم الجمع بين الكربوهيدرات والبروتين والمعروفة باسم الكربوهيدرات البسيطة مثل الموجودة فى الهامبرجر ترتفع مستويات الأنسولين مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، وذلك على عكس الكربوهيدرات المعقدة التي تستفيد من الطاقة ومستويات السكر في الدم، وتناول الأطعمة ذات الكربوهيدرات البسيطة بانتظام لفترات طويلة تسبب السمنة ومقاومة الأنسولين والالتهابات وغيرها من المشاكل للجسم.

3- البسكويت

يحتوي البسكويت على كميات عالية من السكر والدقيق المكرر والدهون المضافة، ويمكن أن يحتوي أيضًا على نسبة عالية جدًا من السعرات الحرارية مما يؤثر على دهون البطن، حيث يتداخل البسكويت مع قدرة الجسم على الحفاظ على الطاقة المناسبة ومستويات السكر في الدم وفي النهاية يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الدهون الحشوية.

4- عصائر الفواكه

على الرغم من أن عصير الفاكهة يوفر بعض الفيتامينات والمعادن إلا أن الفركتوز الذي يحتوي عليه يمكن أن يؤدي إلى مقاومة الأنسولين وتعزيز زيادة الدهون في منطقة البطن، ويساهم تناول عصائر الفاكهة بانتظام في زيادة استهلاك السعرات الحرارية مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن بسبب كميات السكر العالية التى تحتوى عليها.

من جانبها، تؤكد الدكتورة شيلا دوجان طبيبة وأخصائية إعادة التأهيل أن أول خطوات الحفاظ على مستويات السكر والتخلص من الدهون هى تجنب استهلاك المشروبات السكرية وليس فقط المشروبات الغازية ولكن العصائر أيضًا، حيث يزيد السكر من دهون البطن بينما تقلل الألياف من تلك الدهون.