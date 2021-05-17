رجيم الشوفان.. 10 نصائح لحمية صحية وفعالة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دقيق الشوفان من الحبوب الكاملة الغنية بعدد من الفوائد الغذائية، وهو وجبة إفطار خفيفة ومفضلة لدى كثيرين مع الفاكهة، خاصة في فصل الشتاء.

وأصبح دقيق الشوفان، مؤخرا، من ضمن الحميات الغذائية المفضلة لراغبي إنقاص الوزن أو لمحبي اتباع نظام غذائي صحي، مع إضافة بعض العناصر لزيادة نكهته ومحتواه الغذائي مثل الفاكهة.



في حمية دقيق الشوفان، قد يعتبر بعض الأطباء أن عدد السعرات الحرارية منخفض جدًا للحفاظ على نظام غذائي صحي، لذا قد يحتاج متبعها إلى زيادة السعرات الحرارية التي يتناولها يوميا، عبر إضافة المزيد من الخضروات والفواكه المختلفة.

يحتوي دقيق الشوفان على مزيج صحي من الألياف والكربوهيدرات المعقدة والبروتين النباتي الذي يجعله مفيدًا لفقدان الوزن، ووفقا لأخصائي التغذية، يحتوي نصف كوب من الشوفان على 150 سعرا حراريا، و3 جرامات من الدهون، و27 جرامًا من الكربوهيدرات.

وتحتوي نفس الكمية من الشوفان على 5 جرامات من البروتين، وجرام واحد من السكر الطبيعي، و4 جرامات من الألياف الغذائية مع جرامين من الألياف القابلة للذوبان، و2% من الكمية اليومية الموصى بها من الكالسيوم و6% من الحديد.

كيفية إعداد وجبة الشوفان





تتعدد الحميات الغذائية التي تعتمد على دقيقة الشوفان، لكن أشهرها نظام غذائي يتضمن مرحلتين، هما:

الأولى: تناول دقيق الشوفان 3 وجبات كل يوم للأسبوع الأول، وخلال هذا الوقت يؤكل الشوفان الكامل فقط وليس دقيقه، مع إضافة بعض الفاكهة والوجبات الخفيفة.

الثانية: بعد الأسبوع الأول يمكن أكل دقيق الشوفان لوجبة أو وجبتين يوميًا مع خيار صحي قليل الدسم للوجبات الأخرى، ويتم إضافة المزيد من الفاكهة والخضراوات.

للحصول على أفضل نتائج أثناء اتباع حمية الشوفان، يجب مراعاة مجموعة من النصائح أبرزها:



- حدد حجم حصة الشوفان بناءً على عمرك وطولك ووزنك ومستوى نشاطك البدني، مع العلم أن الكمية الموصى بها من نصف إلى كوب واحد فقط.

- يسمح بإضافة كمية صغيرة من الحليب الخالي من الدسم، والقرفة للحصول على النكهة الرائعة.





- ممنوع إضافة السكر والخلطات والدهون إلى دقيق الشوفان.

- يفضل الابتعاد عن الشوفان ذي النكهة، فرغم أن السعرات الحرارية والدهون والكربوهيدرات ومحتوى البروتين في أنواع الشوفان المختلفة متشابهة، لكن تأثيرها على نسبة السكر في الدم ليس كذلك.

- تجنب تناول الكثير من الشوفان في البداية، حتى لا يواجه الجسم صعوبة في معالجة الألياف ويحدث الانتفاخ والإمساك وآلام المعدة. من المهم يبدأ الناس بوجباته مرتين إلى 4 مرات في الأسبوع.

- قد يكون من المفيد تناول كوب كبير من الماء مع دقيق الشوفان للمساعدة في تحريك الألياف عبر الجهاز الهضمي لتقليل الانتفاخ وآلام المعدة.

- إذا كان الشوفان هو وجبة الإفطار فيمكن إضافة بعض الفاكهة الطازجة للطبق.

- بعد الظهر يمكن تناول وجبة خفيفة من الخضار النيئ أو المكسرات.

- بالنسبة للعشاء، يمكن تناول نوعًا من الدجاج المشوي أو السمك أو شريحة لحم صغيرة قليلة الدهن مع بطاطس أو كوسة.

- في نظام حمية الشوفان يسمح بتناول حلوى منخفضة السعرات الحرارية بعد العشاء.

هل تساعدك حمية دقيق الشوفان على إنقاص الوزن؟





إذا اتبعت حمية دقيق الشوفان بشكل صحيح يمكن أن تساعدك في خطة إنقاص الوزن بشكل عام، مع التخطيط لوجبات منخفضة السعرات ومنخفضة الدهون وتتضمن خيارات غذائية صحية.

يمكن أن يساعدك الشوفان نفسه على إنقاص الوزن، لأنه يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول من الأطعمة الأخرى، ويمكن أن يساعد محتوى الألياف في دقيق الشوفان أيضًا في الجهاز الهضمي.

يعد دقيق الشوفان خيارًا منخفض التكلفة، ما يجعل الالتزام به أسهل من الالتزام بنظام فقدان الوزن الذي يكلف المال للمشاركة أو يتطلب وجبات خاصة باهظة الثمن.

كما هو الحال مع أي نمط حياة صحي أو خطة نظام غذائي، يوصى بدمج نوع من التمارين على أساس يومي، إذ يؤدي ذلك إلى زيادة عدد السعرات الحرارية التي تحرقها يوميا، إضافة إلى الحفاظ على لياقة جسمك وتقليل احتمالية فقدان كتلة العضلات.