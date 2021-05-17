تطعيم الأطفال دون 12 عاما بلقاح كورونا.. الأمل يقترب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتساءل آباء عن موعد تطعيم أطفالهم دون 12 عاما ضد فيروس كورونا المستجد، بعد منح أحد الأمصال الضوء الأخضر لتلقيح من هم أقل من 16 سنة.

وكثرت التساؤلات بعد منح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لقاح (فايزر/بيونتك Pfizer-BioNTech) الضوء الأخضر ليتوسع ويشمل المراهقين الذين تزيد أعمارهم على 12 عامًا، بعدما وافقت سابقا على منحه لمن هم بعمر 15 سنة.

وأصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) في ديسمبر 2020 ترخيصًا لاستخدام لقاح فايزر/بيونتك ضد فيروس كورونا في حالات الطوارئ (EUA) لمن تبلغ أعمارهم 16 عامًا فما فوق.

موقع "هيلث لاين- healthline"، استعرض كل المعلومات المتوفرة عن الدراسات التي تجريها شركات الأدوية على الأطفال من 12 عاما فما أقل لإنتاج لقاح مضاد للفيروس التاجي.

لقاح COVID-19 للأطفال دون سن 12 عاما





الموقع الأمريكي المختص بالصحة أوضح أن دراسات اللقاحات للأطفال الصغار لا تزال جارية، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن تظهر النتائج في أوائل الخريف، وشدد على أهمية هذه الخطوة وفوائدها؛ كونها تسهل على العالم العودة لروتين ما قبل الجائحة وممارسة الحياة بشكل طبيعي.

ونقل عن الدكتور والتر ديهوريتي، الأستاذ المشارك في قسم طب الأطفال، قوله: "كلما زاد عدد الأطفال الذين حصلوا على التطعيم سيكون من الأسهل على مجتمعاتنا إعادة فتح أبوابها بأمان، وإعادة فتح المدارس".

وتوقع الموقع الموافقة على لقاحات كورونا الأخرى للمراهقين الأصغر من 16 عاما خلال الأشهر القليلة المقبلة، مع توقعات أن ينتظر الأطفال الأصغر سنًا فترة أطول قد تصل حتى أواخر العام، لأن الدراسات الخاصة بهذه الفئة العمرية بدأت مؤخرا في التعمق.

وقدم "هيلث لاين" تفصيلا لموقف لقاحات "كوفيد-19" بالنسبة للأطفال والمراهقين الأقل من 16 عاما كالتالي:

المراهقون من سن 12 إلى 16 عاما





1- فايزر: معتمد حاليا

في 10 مايو 2021، وسعت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية (FDA) ترخيص الاستخدام الطارئ للقاح (Pfizer-BioNTech COVID-19) ليشمل من تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا.

الموافقة استندت إلى البيانات الصادرة عن الشركات في مارس، والتي أظهرت أن اللقاح كان له فعالية عالية ضد عدوى فيروس كورونا المصحوب بأعراض في هذه الفئة العمرية.

وتوقع الدكتور آندي شين، رئيس قسم الأمراض المعدية للأطفال في كلية الطب بجامعة إيموري، أن يصبح لقاح متاحًا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عامًا بعد فترة وجيزة.

2- موديرنا: إذن للاستخدام في حالات الطوارئ بحلول الصيف

أصدرت إدارة الغذاء والدواء (FDA) في ديسمبر ترخيص الاستخدام الطارئ للقاح Moderna-NIAID بالنسبة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر.

ثم أعلنت موديرنا في تحليل مبكر لنتائج المرحلتين الثانية والثالثة أن تجربتها السريرية أظهرت أن اللقاح كان فعالاً بنسبة 96% ضد عدوى فيروس كورونا المصحوبة بأعراض لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا، لكن لم تذكر الشركة متى ستقدم طلب "الاستخدام الطارئ" إلى FDA لاستخدام اللقاح في هذه الفئة العمرية.

وإعلان موعد استخدامه لمن هم 12 عاما فما فوق سيعتمد على الوقت الذي تقدم فيه الشركة البيانات إلى إدارة الغذاء والدواء، ومتى تراجع الوكالة ومركز السيطرة على الأمراض الأمريكي النتائج.

3- جونسون آند جونسون: التجربة السريرية قيد التقدم

لقاح جونسون آند جونسون المضاد لفيروس كورونا حاصل على تصريح طارئ من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للاستخدام في الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما فوق، ثم وسعت الشركة تجربة اللقاح في أبريل لتشمل من تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا، لكن لم تعلن متى تتوقع الحصول على نتائج من هذه الدراسة.

الأطفال من 2 إلى 11 عاما





الدكتور والتر ديهوريتي، الذي يقود تجربة لقاح (Moderna) للأطفال في موقع جامعة نيو مكسيكو، قال إن تجارب اللقاح على الأطفال والمراهقين متشابهة في نواح كثيرة مع دراسات البالغين، باستثناء بعض الاختلافات الرئيسية.

وأضاف: "علينا الحصول على موافقة الوالدين قبل مشاركة الأطفال، كما يتعين على الأطفال البالغين من العمر تقديم موافقتهم على المشاركة".

وأوضح: "إضافة إلى ذلك سنعمل بشكل أبطأ قليلاً مع ما نسميه دراسات زيادة الجرعة، لأن الأطفال ليسوا بالغين ولا نعرف جرعة اللقاح التي ستنجح، لذلك سنبدأ غالبًا بجرعات أقل ونعمل تدريجياً حتى نجد المستوى المناسب".

1- فايزر: إذن بالاستخدام في حالات الطوارئ بحلول أوائل الخريف

تُخضع شركة فايزر حاليًا أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و11 عامًا، لدراسة لقاح مناسب لهم ضد فيروس كورونا.

وتتوقع الشركة أن تسعى للحصول على موافقة بـ"الاستخدام الطارئ" للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و11 في سبتمبر، لكن يعتمد التوقيت الدقيق على مدى سرعتها في إنهاء الدراسة في هذه الفئة العمرية.

2- موديرنا: إذن بالاستخدام في حالات الطوارئ بحلول أوائل الخريف

أيضا تستقطب شركة موديرنا الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و11 عامًا لإجراء تجربة لقاح الأطفال.

ولم تشر الشركة إلى متى ستحصل على نتائج من هذه التجربة، لكن إذا اتبعت جدولًا زمنيًا مشابهًا لجدول لشركة فايزر، فيمكن أن تطلب "الاستخدام الطارئ" للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و11 عامًا بحلول أوائل الخريف.

الأطفال من عمر 6 أشهر إلى سنتين





1- فايزر: إذن باستخدام محتمل في حالات الطوارئ بحلول أواخر 2021

تشمل تجربة لقاح الأطفال المستمرة لشركة فايزر الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر وعامين.

وتتوقع الشركة طلب "الاستخدام الطارئ" لهذه الفئة العمرية خلال الربع الأخير من عام 2021، حسبما قالت خلال مكالمة الأرباح الأسبوع الماضي، ومرة أخرى، قد يتغير هذا الجدول الزمني بمجرد أن تتقدم الدراسة.

2- موديرنا: إذن طارئ محتمل بحلول أواخر عام 2021

شركة موديرنا تستهدف الأطفال الأصغر سنًا لتجربة لقاح الأطفال، لكن لم تشر إلى موعد حصولها على نتائج هذه التجربة، ومن المتوقع أنها إذا اتبعت جدولًا زمنيًا مشابهًا لجدول زمني لشركة فايزر، فقد يتم طلب "الاستخدام الطارئ" لهذه الفئة العمرية في وقت متأخر من العام.

وقال الدكتور إيفان أندرسون، أستاذ الطب وطب الأطفال في كلية الطب بجامعة إيموري: "لا يمكن أن يكون الوقت قريبًا بما يكفي من وجهة نظري لرؤية اللقاح يتقدم للأمام لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا".

وأضاف في حديث مباشر عبر صفحته على موقع "فيسبوك": "نتطلع إلى الحصول على بيانات لدعم القدرة على تطوير اللقاح لأطفالنا الصغار أيضًا في المستقبل القريب".



