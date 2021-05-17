السعودية تسجل 12 حالة وفاة و886 إصابة بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة السعودية، الإثنين، تسجيل 12 حالة وفاة، و886 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وكشفت الوزارة ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا إلى 433980 حالة، وتم تسجيل 1127 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 418914 حالة (نحو 96% من إجمالي الإصابات المسجلة).



وبينت الوزارة تسجيل 12 حالة وفاة جديدة لمصابين بكورونا، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 7174 حالة، وبلغ إجمالي الحالات النشطة 7892 حالة، منها 1377 حالة حرجة، وتجاوز عدد جرعات لقاحات كورونا التي جرى إعطاؤها 7ر11 مليون جرعة.