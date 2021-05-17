شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التحاليل والفحوصات التي تكشف الإصابة بالحمى الروماتيزمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحمى الروماتيزمية هى مرض يمكن أن يصيب القلب والمفاصل والدماغ والجلد، ويمكن أن تتطور الحمى الروماتيزمية إذا لم يتم علاج التهاب الحلق والحمى القرمزية بشكل صحيح، ويعد التشخيص المبكر لهذه العدوى والعلاج بالمضادات الحيوية أمرًا أساسيًا للوقاية من الحمى الروماتيزمية.

ووفقًا لتقرير موقع "مايو كلينك" تساعد العديد من الاختبارات والاعتبارات الأطباء في تشخيص الحمى الروماتيزمية، فلا يوجد اختبار واحد يستخدم لتشخيص الحمى الروماتيزمية بدلاً من ذلك،و يمكن للأطباء البحث عن علامات المرض، والتحقق من التاريخ الطبي للمريض، واستخدام العديد من الاختبارات.

فحوصات وتحاليل تكشف الاصابه بالحمى الروماتيزمية

مسحة من الحلق للبحث عن عدوى بكتيرية من المجموعة أ.

اختبار الدم للبحث عن الأجسام المضادة التي من شأنها أن تظهر ما إذا كان المريض قد أصيب مؤخرًا بعدوى بكتيرية من المجموعة أ.

اختبار مدى جودة عمل القلب (مخطط كهربية القلب أو رسم القلب الكهربائي).

اختبار يُنتج فيلمًا عن عمل عضلة القلب (تخطيط صدى القلب أو صدى القلب).

الحمى الروماتيزمية ليست معدية، تعتبر الحمى والمفاصل المؤلمة واللينة من العلامات والأعراض الشائعة

الأطفال هم الأكثر تضررًا يركز العلاج على التحكم في الالتهاب والأعراض، تشمل المضاعفات الخطيرة تلف القلب طويل المدى

كيف تصاب بالحمى الروماتيزمية؟

قد تحدث الحمى الروماتيزمية بعد التهاب الحلق أو عدوى الحمى القرمزية التي لا يتم علاجها بشكل صحيح تسبب البكتيريا التي تسمى المجموعة A Streptococcus أو المجموعة A Strep التهاب الحلق والحمى القرمزية عادة ما يستغرق ظهور الحمى الروماتيزمية حوالي 1 إلى 5 أسابيع بعد التهاب الحلق أو الحمى القرمزية يُعتقد أن سبب الحمى الروماتيزمية هو استجابة نظام الدفاع في الجسم جهاز المناعة يستجيب الجهاز المناعي لعدوى التهاب الحلق أو الحمى القرمزية السابقة ويسبب استجابة التهابية معممة.

الحمى الروماتيزمية ليست معدية

لا يمكن للإنسان أن يصاب بالحمى الروماتيزمية من شخص آخر لأنها استجابة مناعية وليست عدوى ومع ذلك، يمكن للأشخاص المصابين بالتهاب الحلق أو الحمى القرمزية أن ينشروا بكتيريا المجموعة أ للآخرين، وذلك بشكل أساسي من خلال الرذاذ التنفسي.