شكرا لقرائتكم خبر عن روشته غذائية لمرضى السكر المتعافين من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجب أن يتناول مرضى السكر نظامًا غذائيًا صحيًا ومتوازنًا، للتعافى بشكل أسرع بعد الإصابة بفيروس كورونا، ومن الضرورى أن يكون نظامهم الغذائي غني بالبروتينات والفيتامينات والمعادن التي تساعد على موازنة مستويات الجلوكوز في الدم وتعزيز المناعة، وتجنب الأطعمة المقلية أو الأطعمة الغنية بالدهون والسكر والكربوهيدرات.

ووفقا لموقع "NDTV Food" ما الذي يجب أن يأكله مرضى السكري بعد التعافي من فيروس كورونا؟ هذا سؤال شائع جدًا نسمعه كثيرًا هذه الأيام، خلال مرحلة العدوى وما بعد الشفاء، يشكو الكثير من الأشخاص من التعب، وللتحكم في التعب فإن اتباع نظام غذائي سليم أمر ضروري.



لكن بالنسبة للأشخاص المصابين بداء السكري، من الضروري تناول الطعام المناسب للحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة، وإليك بعض النصائح حول النظام الغذائي التي يمكنك تضمينها للتحكم في مستويات السكر في الدم:

1- تناول الطعام في الوقت المحدد:

من الضرورى للأشخاص المصابين بداء السكرى لتناول الطعام في الوقت المحدد، يجب أن يتأكدوا من أنهم يأكلون شيئًا في غضون ساعة بعد استيقاظهم، وكذلك تناول وجبات صغيرة متكررة، ولتجنب ارتفاع مستويات السكر في الدم، حافظ على فارق 3 ساعات بين كل وجبة.

2- اتبع نظامًا غذائيًا غنيًا بالبروتين:

قم بتضمين الكثير من الأطعمة الغنية بالبروتين في نظامك الغذائي، يساعدك البروتين على إشباع جوعك ويساعد في زيادة الحفاظ على كتلة عضلاتك، عادةً ما تحتوي البروتينات النباتية على نسبة منخفضة من السكر،و يجب على مرضى السكري أيضًا تضمين اللحوم قليلة الدسم مثل صدور الدجاج والبيض والأسماك في نظامهم الغذائي ؛ الحليب قليل الدسم والجبن القريش .

3- أدخل الفواكه الموسمية في نظامك الغذائي:

الفواكه مصدر غني بالفيتامينات والمعادن، تساعد الفيتامينات والمعادن على تعزيز مناعة الجسم، كما أن الفواكه غنية بالألياف ومضادات الأكسدة التي تساعد على استقرار مستويات السكر في الدم، ومع ذلك، يجب على مرضى السكري تجنب الفواكه مثل الموز والمانجو .

4-أضف الحبوب الكاملة إلى نظامك الغذائي:

الحبوب الكاملة غنية بالألياف، كما أنها تساعد على استقرار مستويات السكر في الدم، كما أن الحبوب الكاملة غنية بالفيتامينات والمعادن الأساسية.